MotoGp, Suppo: "Non credo sarà possibile confermare tutti i piloti entro l’estate. Marquez deve ritrovare la propria forza"

In prospettiva del mercato del 2025 di MotoGp, risultano essere numerosi le difficoltà da risolvere. L'ex team principal, Livio Suppo, compie alcune dichiarazioni sul futuro dello spagnolo Marc Marquez. Numerosi gli scenari che si possono ipotizzare riguardo il futuro del pilota team Gresini.

MotoGp, scopriamo le dichiarazioni dell'ex team principal Livio Suppo, inerenti agli scenari di mercato legati a Marc Marquez. In prospettiva del mercato del 2025 di MotoGp, numerosi gli intrecci da sciogliere. Rimangono puntati gli occhi su Marquez, il quale giunto in Ducati dopo 11 anni in Honda, potrebbe nuovamente cambiare strada. Secondo quanto riportato da Livio Suppo su motogp.com, numerosi gli scenari che si possono ipotizzare sul futuro del pilota team Gresini: “Ha un solo anno, se sarà competitivo guarderà com’è la situazione e Pecco non potrebbe opporsi ad averlo come compagno. Occhio alla Honda, però: tutto il suo team è rimasto lì".

MotoGp, dichiarazioni Suppo: "Ducati proverà a confermare Bagnaia"

MotoGp, dichiarazioni Livio Suppo in vista del prossimo movimento di mercato. In vista della scadenza del contratto di numerosi big nell'anno corrente, rivela: "Sono sicuro che in primis Ducati proverà a confermare Bagnaia. A quel punto ci sarà un solo posto libero nel team ufficiale. Non credo sarà possibile confermare tutti i piloti entro l’estate”. Ricordiamo che l'ex team principal lasciò il segno in casa Ducati vincendo il primo storico Mondiale del 2007 con Casey Stoner.

Livio Suppo sul pilota spagnolo Marc Marquez: "Ha chiesto un contratto di un solo anno per capire se può ancora lottare per il titolo. Guarderà come saranno messe Honda, KTM e Ducati, poi deciderà. E non credo che Pecco abbia qualcosa da dire sul suo compagno di team: quando ero in MotoGP, a meno di un problema caratteriale, un pilota non poteva lamentarsi del suo futuro compagno solo perché pensava che questo potesse risultare più veloce di lui. Ogni Casa deve provare ad avere il team più forte”.

Uscire dalla crisi tecnica

Secondo quanto dichiarato dall'ex team principal su motogp.com, l'inserimento della Honda tra le opzioni per lo spagnolo Marquez non è casuale. Suppo risulta essere convinto che le concessioni fornite ai giapponesi possano consentire di uscire dalla grave crisi tecnica: “Abbiamo già visto a Valencia un passo avanti della Honda: potrebbero colmare di molto il divario entro metà 2024. E in questo caso il mercato piloti sarebbe completamente diverso”.

E' proprio da qui che nasce l’idea di un clamoroso ritorno dello spagnolo dopo appena un anno dalla separazione: “Le due parti sono lasciate in buoni rapporti. Marquez deve ritrovare la propria forza e intanto toglie pressione alla Honda nello sviluppo della moto senza di lui. Alla fine praticamente tutto il suo team è rimasto in Honda…”.