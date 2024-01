Dall'Igna sulle nuove concessioni MotoGp: "Se una Casa ha dei problemi, è corretto darle una mano"

MotoGp, Luigi Dall'Igna intervista del General Manager Ducati che parla delle nuove regole per il 2024. Uno dei temi chiave di questa stagione nel Campionato del Mondo MotoGp è rappresentato dal Nuovo Sistema di Concessioni. E' proprio durante una intervista a Motorsport.com che Luigi Dall'Inga discute delle nuove regole del 2024, con riferimento ai rivali Honda e Yamaha, che nell'ultima stagione hanno avuto difficoltà nel raggiungere nuovi risultati: "Non siamo contrari. Siamo sempre stati favorevoli a un sostegno nei loro confronti".

Luigi Dall'Igna spiega, spiega inoltre, come le concessioni permetteranno alle altre Case di correggere potenzialmente qualunque errore commettano, al momento di scegliere le specifiche a inizio stagione. Ducati, però, non avrà questo privilegio: "In caso di errore, avremmo un problema".

Luigi Dall'Igna cresce in Aprilia Racing, di cui è stato responsabile tecnico dal 2005 al 2014, dallo stesso anno è direttore generale di Ducati Corse. Riguardo il Nuovo Sistema di Concessioni 2024, Luigi Dall'Igna, è pronto ad affermare: "Dal mio punto di vista, se una Casa ha dei problemi, è corretto darle una mano per aiutarla a crescere e a raggiungere quelli che stanno vincendo. Tuttavia sono totalmente contrario a concedere le concessioni ad Aprilia e KTM. Aprilia ha vinto due gare, KTM nell'ultima parte della stagione è quasi sempre salita sul podio. Non capisco perché dobbiamo dare loro delle agevolazioni".

Il General Manager afferma: "Abbiamo accettato le concessioni dal momento che era più importante aiutare Yamaha e Honda rispetto alla nostra insoddisfazione per i vantaggi che ottengono Aprilia e KTM di 'rimbalzo'. Se Honda decidesse di abbandonare il Campionato del Mondo MotoGP, sarebbe un problema per tutti. Per aiutare Yamaha e Honda abbiamo dovuto accettare le concessioni agli altri. Tanto più le Case saranno competitive, tanto migliore sarà la MotoGP".

MotoGp, scendiamo nel dettaglio del nuovo sistema di concessioni 2024 approvato dalla Grand Prix Commission. Accade prima del Gp di Valencia, il nuovo sistema ricoprirà le giornate di Test, i piloti, le presenze come wildcard, il numero di motori, le specifiche dei motori e i congelamenti, gli aggiornamenti aerodinamici e il numero di pneumatici impiegati in ogni test. Secondo ultime indiscrezioni, le Case saranno classificate in quattro fasce, A, B, C o D, in funzione della percentuale del massimo possibile di punti accumulato in ogni finestra.