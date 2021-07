Federica Pellegrini: è in semifinale nei 200 sl nella sua quinta olimpiade

Federica Pellegrini stacca il pass per la semifinale, ma stavolta con molta fatica. L’azzurra è riuscita ad agguantare il passaggio al turno successivo con: “il quindicesimo e penultimo tempo utile” (fonte: Sportmediaset). Ha chiuso la sua batteria con 1’57”33. Miglior tempo per l’ americana Katie Ledecky, attuale detentrice dell’oro olimpionico che ha chiuso con 1’55”28. Secondo tempo in assoluto alle spalle della Ledecky è stato quello della canadese Penny Oleksiak ( 1’55″38).

Federica Pellegrini: “Sarà una scalata molto difficile”

Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Sport, dichiarazioni riportate da Sportmediaset, ha detto, commentando la sua prestazione: “Sarà una scalata molto difficile, ma ci proviamo fino alla fine. Devo dire che ho fatto molta fatica ad entrare in gara, fin da subito. Per un pelo…Domani mattina devo cambiare registro, sarà dura da una corsia laterale“, assicura la pluricampionessa olimpionica. Che aggiunge: “E’ stata una vigilia serena tranquilla. Mi sono preparata bene e vorrei continuare per bene. Alle bolle siamo ormai abituati, è brutto senza pubblico ma lo sapevamo già”. Per la nuotatrice di Mirano è la quinta rassegna a cinque cerchi. Purtroppo dopo l’oro conquistato nelle Olimpiadi di Pechino 2008 e pur affermandosi varie volte sul podio ai campionati mondiali ed europei, non è riuscita a portare a casa altre medaglie olimpiche. Che la spedizione nipponica possa finalmente sorriderle?