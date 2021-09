La Pellegrini dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 è pronta a voltare pagina. Infatti, il nuoto non sarà più al primo posto nella sua vita. Federica Pellegrini è pronta a cambiare lavoro e lo scopriamo attraverso il palinsesto Mediaset. Recentemente, la campionessa ha infatti dichiarato a Verissimo – programma condotto da Silvia Toffanin – domenica 19 settembre: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva”.

Ha rimpianti sulle Olimpiadi di Tokyo Federica Pellegrini?

Assolutamente no, la campionessa ribadisce quanto l’aiuto del compagno e allenatore Matteo Giunta, sia stato fondamentale per gli ultimi anni della sua carriera da nuotatrice. Sulle Olimpiadi di Tokyo ha affermato: “E’ stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina.”

Un anno difficile per la Pellegrini che ha anche avuto il Covid -19, condividendo con i suoi fan le sue disavventure su Instagram. A coronare però il suo sogno e la sua carriera è l’ufficializzazione dell’amore con il compagno.

La storia d’amore infatti è rimasta segreta al gossip per diversi anni e Federica stessa afferma: “Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate.” Sul suo amore per l’allenatore Giunta dice: “Matteo è la persona migliore che conosca”.

I nuovi progetti lavorativi di Federica Pellegrini è pronta a cambiare lavoro!

Federica resterà ancora nello sport come membro CIO, infatti è stata eletta in Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale con 1658 voti. Ha dichiarato dopo la sua elezione: “Questa elezione mi apre una finestra importante sul mio mondo ma con un altro ruolo. Sono molto contenta. Sarò sempre connessa alle Olimpiadi, in altre vesti, ma sempre con quella da atleta. Il futuro? Questa era la mia ultima Olimpiade: fuori mi aspetta una vita molto eccitante, forse un po’ meno faticosa”.

“Quello che voglio fare nel CIO è rendere sempre più facile la vita di un atleta che approccia alle Olimpiadi”

Federica resterà in carica per i prossimi 7 anni ed entrerà anche nella Giunta e Consiglio Nazionale nel CONI. Avrà anche diritto al voto per l’elezione del Presidente dell’Ente nel 2025. La vedremo ancora nella prossima edizione Italia’s Got Talent, sicuramente pubblicherà a breve anche un libro e un docufilm su di lei. Paolo Barelli Presidente della Federazione Italiana Nuoto (FIN) ha dichiarato scherzosamente su Federica sui prossimi Europei 2022: “Ci piacerebbe che facesse gli Europei il prossimo anno a Roma. Impossibile? Mai dire mai. A ogni modo, qualunque ruolo volesse svolgere saremo felici di poterne parlare con lei”.

Federica Pellegrini sarà presto mamma?

Non ha nascosto ai microfoni di Verissimo, il desiderio di diventare mamma, pur ammettendo di non programmare l’evento e di essere felice per la sua relazione con il compagno. Dopo molti anni finalmente vediamo la campionessa felice e realizzata e estremamente serena rispetto alla sua carriera e ruolo nel mondo futuro. Insomma, abbiamo lasciato a Tokyo una campionessa ma in questo momento Federica Pellegrini è pronta a cambiare lavoro.