Europei nuoto 2021 in vasca corta: dove vedere le gare in diretta e streaming? Rai o Sky?

Europei nuoto 2021 in vasca corta: dove vedere le gare in streaming e diretta tv. Ci siamo. A partire da questa mattina, all’ Aquatic Palace di Kazan (Russia), inizia un nuovo capitolo per i nuotatori azzurri. Il direttore tecnico Cesare Butini ha già bene in mente l’obiettivo finale: Parigi 2024. Alla prossima edizione dei giochi a cinque cerchi mancano poco meno di tre anni e, il suo compito più importante, sarà fare arrivare i suoi ragazzi al massimo della forma. Alla competizione russa prenderanno parte svariati atleti, alcuni dei quali reduci dalla spedizione nipponica. Tra cui: Chicca Fangio, Benedetta Pilato (100 rana); Rivolta, Carini, Razzetti (800 stile libero); Silvia Di Pietro, Costanza Cecconcelli (50 stile libero); Mora, Lamberti e Rivolta (50 dorso uomini). Andare il più avanti possibile nella competizione è fondamentale per rinforzare autostima e identità di gruppo. Per la Nazionale italiana di nuoto, questa manifestazione sarà particolare. Infatti, dopo molti anni, sarà orfana di Federica Pellegrini. La Divina al termine dei Giochi di Tokyo, come noto, ha annunciato il ritiro.

Europei nuoto 2021: dove vedere le gare in streaming e diretta tv: Rai o Sky?

Le gare che saranno trasmesse da Rai Sport saranno le semifinali e le finali. La diretta avrà inizio a partire dalle ore 16:15 ora italiana. Ulteriori approfondimenti saranno disponibili su www.raisport.it