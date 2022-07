VNL Volley maschile semifinali, il quadro completo

VNL Volley maschile, si sono conclusi ieri all’Unipol Arena di Bologna i quarti di finale che hanno “consegnato” le quattro squadre che si contenderanno l’accesso alla finalissima di domenica. L’Italia di Fefè De Giorgi incontrerà ina una delle due semifinali la Francia campione olimpico allenata dal nostro Andrea Giani, nell’altra semifinale USA-Polonia.

VNL Volley maschile, il quadro completo delle semifinali

C’è stato già grande spettacolo all‘Unipol Arena di Bologna nei quarti di finale che hanno regalato sorprese. Il Brasile di Renan Dal Zotto ha infatti dato l’addio alle Finals perdendo contro gli USA. La stessa Italia ha sofferto probabilmente più del previsto contro l’Olanda di Roberto Piazza che ci ha costretti ad una rimonta non semplice. Ora tra noi e la finalissima c’è l’ostacolo Francia. Affrontare i campioni olimpici in carica non è certo cosa semplice anche se la nostra Nazionale ha tutti i numeri per poter puntare in alto. Non dimentichiamo che la prima fase della VNL Volley maschile è stata conclusa dagli azzurri al primo posto. Nell’altra semifinale la Polonia campione del mondo in carica che ha eliminato l’Iran ai quarti parte favorita anche se dall’altra parte della rete ci sono gli Stati Uniti capaci di aver eliminato il Brasile.

Vediamo date e orari delle semifinali e il programma delle finali :

Semifinali VNL Volley maschile

23 luglio

USA – Polonia ore 18

Italia – Francia ore 21

Finali

24 luglio

Finale 3°-4° posto ore 18

Finale 1°-2° posto ore 21

La partita dell’Italia contro la Francia potrà essere seguita in diretta TV su Sky Sport Uno e in Diretta Streaming su RAI Play.