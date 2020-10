Per la delicata sfida contro l’Irlanda al Sei Nazioni, Franco Smith ha scelto 32 atleti dopo la prima settimana di raduno a Roma. In conferenza stampa Alessandro Troncon, allenatore 3/4 della nazionale, in vista del match, ha dichiarato in conferenza stampa: “L’obiettivo è essere competitivi, continuare il percorso che abbiamo iniziato lo scorso marzo e continuare quel processo di creazione di una identità che stiamo costruendo passo per passo. E nel frattempo, perché no, anche cercare di portare a casa qualche bel risultato”.

Sei Nazioni: la lista dei convocati

La partita di rugby tra Italia e Irlanda si giocherà sabato alle 16:30, di seguito l’elenco dei giocatori chiamati a battagliare in questo proibitivo match del Sei Nazioni:

Piloni

P. CECCARELLI (Brive, 9 caps)

S. FERRARI (Benetton Rugby, 29 caps)

D. FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 3 caps)

D. RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)

G. ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Tallonatori

L. BIGI (Zebre Rugby Club, 27 caps) –capitano

L. GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

G. LUCCHESI (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde linee

N. CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

M. LAZZARONI (Benetton Rugby, 6 caps)

D. SISI (Zebre Rugby Club, 9 caps)

C. STOIAN (Fiamme Oro Rugby)

Flanker/n.8

M. MBANDA’(Zebre Rugby Club, 20 caps)

J. MEYER (Zebre Rugby Club, 4 caps)

S. NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 25 caps)

J. POLLEDRI (Gloucester Rugby, 16 caps)

A. STEYN (Benetton Rugby, 39 caps)

Mediani di mischia

C. BRALEY (Benetton Rugby, 8 caps)

G. PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

S. VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

M. VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Mediani d’apertura

T. ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

C. CANNA (Zebre Rugby Club, 42 caps)

P. GARBISI (Benetton Rugby, esordiente)

Centri

G. BISEGNI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

L. MORISI (Benetton Rugby, 32 caps)

M. ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

M. BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

J. HAYWARD(Benetton Rugby, 26 caps)

F. MORI(Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

E. PADOVANI (Benetton Rugby, 23 caps)

J. TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)