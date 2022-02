Sei Nazioni Rugby, dove vedere Francia-Irlanda streaming gratis e diretta in chiaro?

Nel fine settimana torna il Sei Nazioni di Rugby con il match Francia-Irlanda, prima di scoprire dove vedere la partita un breve focus su entrambe le compagini.

La Francia arriva dalla vittoria netta nel punteggio (37-10) contro l’Italia ma in realtà non semplice. Indubbiamente ci si attende un pronto riscatto sul piano del gioco e della tattica dai transalpini, impegnati questa volta contro la sempre ostica Irlanda che cercherà di spostare il match sul pian fisico e della mischia. Il colpo d’occhio allo Stade de France sarà come al solito magnifico e i tanti tifosi d’oltralpe cercheranno di spingere alla vittoria una Francia mai così forte.

L’Irlanda è indubbiamente una squadra che fa della regolarità e della forza fisica le sue armi migliori. Queste hanno permesso ai verdi di sconfiggere senza problemi (29-7) un Galles apparso veramente in difficoltà. Sarà molto dura per gli irlandesi tenere testa alla Francia sul proprio terreno, ma il coraggio mostrato dall’Italia nella prima sfida può già segnare una rotta.

Sei Nazioni, dove vedere Francia-Irlanda. Il calendario della 2° giornata

Sabato 12 febbraio 2022

15.15, Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

17.45, Francia-Irlanda (Stade de France, Parigi)

Domenica 13 febbraio 2022

16.00 Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Scopriamo dove vedere Francia-Irlanda: il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il match sarà trasmesso anche dalla piattaforma streaming di Sky Now TV, con possibilità anche di vedere l’evento attraverso l’acquisizione di un ticket. Servizio disponibile anche per i non abbonati.