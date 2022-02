Rugby, Sei Nazioni: dove vedere Galles-Scozia, streaming gratis e diretta TV in chiaro?

La seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby si apre oggi sabato 12 Febbraio alle 15:15, prima di scoprire dove vedere Galles-Scozia un piccolo focus sulle due squadre.

Il Galles cerca di ripartire dopo la netta sconfitta (29-7) contro l’Irlanda nella prima giornata. Gara in cui i rossi non hanno mai dato la sensazione di poter fronteggiare la grandissima fisicità dell’Irlanda. Per provare a rientrare in gioco nella classifica della competizione c’è da battere la Scozia, che invece è apparsa pimpante e in forma. Servirà tutta la carica del Millennium Stadium di Cardiff a spingere i propri beniamini alla vittoria.

La Scozia invece arriva dalla scintillante vittoria (20-17) contro l’Inghilterra (che giocherà domani contro gli azzurri), in cui ha mostrato una forma fisica invidiabile condita da grandissima ferocia agonistica. La vittoria sull’Inghilterra ha suscitato grandissimo entusiasmo e in Scozia si parla addirittura di vittoria nel Sei Nazioni. L‘ultimo titolo infatti è del 1999, quando si giocava ancora il 5 Nazioni, a cui non era ancora stata aggiunta l’Italia.

Sei Nazioni, dove vedere Galles-Scozia

Scopriamo dove vedere Galles-Scozia: il match sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma streaming di Sky Now TV