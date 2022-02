Sei Nazioni Rugby, dove vedere Italia-Inghilterra: streaming gratis e diretta in chiaro?

Nel fine settimana torna il grande Rugby con la seconda giornata del Sei Nazioni e con gli azzurri nuovamente impegnati. Prima di scoprire dove vedere Italia-Inghilterra che si disputerà domenica 13 febbraio alle ore 16:00 allo Stadio Olimpico, un breve focus su entrambe le compagini.

L’Italia di Kieran Crowley cerca conferme dopo la buona prova contro la Francia in cui è arrivata una sconfitta prevedibile (37-10) maturata però al termine di un incontro in cui gli azzurri hanno mostrato coraggio e sagacia tattica. La meta di Menoncello aveva spaventato i francesi che poi hanno ribaltato a cavallo dei due tempi. Contro gli inglesi sarà una partita molto diversa. Di fronte un avversario meno tecnico ma sicuramente più fisico e con la rabbia di dover replicare ad una sconfitta clamorosa contro la Scozia.

Un’ Inghilterra che cercherà venire a Roma per riprendere subito la marcia in questo Sei Nazioni. La sconfitta di misura (20-17) contro la Scozia al termine di un match combattutissimo è stata vissuta come un dramma sportivo. A Roma gli inglesi giurano che sarà un’altra storia.

Sei Nazioni, dove vedere Italia-Inghilterra

Scopriamo dove vedere Italia-Inghilterra: il match sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma streaming di Sky Now TV.

Come tutte le partite degli azzurri nel Sei Nazioni Italia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.