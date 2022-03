Sei Nazioni dove vedere Galles Francia: streaming e diretta TV?

Dopo una settimana di stop torna il grande rugby del Sei Nazioni ecco dove vedere Galles Francia in diretta TV e Streaming. E’ il quarto e penultimo turno di un torneo che per adesso sta rispettando i canoni segnati e regalando poche sorprese ma grande spettacolo.

La Francia cercherà in Galles la quarta vittoria consecutiva. I transalpini hanno spazzato via l’Italia e la Scozia prima di vincere non senza soffrire contro l’Irlanda, seconda in classifica. Per il Galles invece un torneo abbastanza deludente, che ha regalato solo il successo contro la Scozia. Sconfitto di misura nell’ultimo turno contro l’Inghilterra, cerca sconfiggendo la Francia di fare un favore proprio ai cugini inglesi.

Sei Nazioni dove vedere Galles Francia: il match del Principality Stadium

Galles Francia sarà visibile venerdì 11 marzo alle ore 21:00 su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili.

Ci sarà la possibilità anche di seguire il match su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.