Rugby, dove vedere Sei Nazioni 2023: streaming gratis e diretta in chiaro?

Dal 4 Febbraio e fino al 18 Marzo va in scena il Torneo del Sei Nazioni di Rugby con gli azzurri che debutteranno in casa domenica 5 Febbraio contro la fortissima Francia, e poi saranno impegnati la domenica successiva 12 Febbraio nel tempio del Rugby di Twickenham contro l’Inghilterra, scopri dove vedere tutti gli appuntamenti del Calendario 2023.

Calendario 2023 completo:

PRIMA GIORNATA

05/02 ore 14:15 Galles-Irlanda (Cardiff)

05/02 ore 16:45 Inghilterra-Scozia (Londra)

06/02 ore 15:00 Italia-Francia (Roma)

SECONDA GIORNATA

11/02 ore 14:15 Irlanda-Francia (Dublino)

11/02 ore 16:45 Scozia-Galles (Edimburgo)

12/02 ore 15:00 Inghilterra-Italia (Londra)

TERZA GIORNATA

25/02 ore 14:15 Italia-Irlanda (Roma)

25/02 ore 16:45 Galles-Inghilterra (Cardiff)

26/02 ore 15:00 Francia-Scozia (Parigi)

QUARTA GIORNATA

11/03 ore 14:15 Italia-Galles (Roma)

11/03 ore 16:45 Inghilterra-Francia (Londra)

12/03 ore 15:00 Scozia-Irlanda (Edimburgo)

QUINTA GIORNATA

18/03 ore 12:30 Scozia-Italia (Edimburgo)

18/03 ore 14:45 Francia-Galles (Parigi)

18/03 ore 17:00 Irlanda-Inghilterra (Dublino)

Questo il Calendario completo dell’edizione 2023 del Sei Nazioni di Rugby che vedrà la nostra nazionale impegnata nel tentativo di fare meglio di quanto fatto nella passata edizione, quando grazie ad una vittoria entusiasmante contro il Galles fu evitato il cucchiaio di legno.

Dove vedere Sei Nazioni 2023 in TV e streaming

Il Sei Nazioni sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204); per tutti gli abbonati il servizio sarà fruibile tramite Sky Go da ogni tipo di dispositivo mobile. I non abbonati invece potranno servirsi della piattaforma Now TV tramite l’acquisizione di un Ticket.

Tutte le gare del Calendario 2023 dell’Italia saranno visibili in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che dispone di un servizio in streaming gratuito sulla propria pagina.