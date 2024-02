Dove vedere Irlanda-Italia Sei Nazioni in diretta tv e streaming live: Sky, NOW o TV8?

Irlanda-Italia prosegue il cammino degli azzurri al Torneo del Sei Nazioni 2024. Scopriamo dove vedere il match della nostra nazionale contro i campioni in carica irlandesi in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per questo incontro.

Ecco dove vedere Irlanda-Italia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 16:00 presso l'Aviva Stadium di Dublino. Il match è valevole come secondo impegno del Torneo del Sei Nazioni 2024.

L'Irlanda campione in carica si è sbarazzata con facilità della Francia nel primo match del Sei Nazioni e adesso guida in solitaria la classifica del torneo. Attende nell'esordio casalingo l'Italia reduce dalla sconfitta all'Olimpico di Roma contro la mai battuta Inghilterra. Sulla carta un incontro che non dovrebbe avere sorprese nell'esito finale con i britannici nettamente favoriti per la vittoria. Occhio però agli azzurri che hanno destato un'ottima impressione nel loro match d'esordio lo scorso sabato.

Dove vedere Irlanda-Italia Sei Nazioni in tv e streaming

Irlanda-Italia si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 16:00 presso l'Aviva Stadium di Dublino. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire l'incontro sempre in diretta televisiva su Sky Sport dopo la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio. Match che sarà trasmesso anche in streaming live da Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW TV, scaricando le APP su un qualsiasi dispositivo mobile.

Ecco tutti i prossimi impegni degli azzurri al Sei Nazioni 2024: