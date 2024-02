Rugby Sei Nazioni 2024 risultati e classifica: Italia che peccato! L'Inghilterra trema all'Olimpico

Ha preso ufficialmente il via il Sei Nazioni di rugby 2024 con le gare della prima giornata del torneo. Un'ottima Italia sfiora l'impresa contro l'Inghilterra e si arrende per un calcio piazzato dei britannici. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata

Il grande rugby del Sei Nazioni 2024 torna ad infiammare la scena internazionale con tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo le gare del primo turno del prestigioso torneo. Tre gare combattutissime con scarti di risultato ridotti ai minimi termini a testimonianza dell'equilibrio che regna tra le squadre impegnate e del grandissimo spettacolo che si è vissuto su tutti i campi in cui si è giocato.

Ottimo l'esordio dei campioni in carica dell'Irlanda che al Velodrome di Marsiglia hanno avuto la meglio col punteggio più largo del primo turno contro i transalpini padroni di casa. Guerra di nervi invece nel derby britannico tra Scozia e Galles con i primi che hanno avuto la meglio in trasferta per appena un punto. Molto bene anche la nazionale italiana a cui non sono bastate tre mete per battere finalmente per la prima volta l'Inghilterra al termine di un match in equilibrio per tutti gli 80 minuti.

Rugby Sei Nazioni risultati e classifica: comanda l'Irlanda

I risultati del primo turno del programma del Sei Nazioni 2024:

GALLES-SCOZIA 26-27

ITALIA-INGHILTERRA 24-27

FRANCIA-IRLANDA 17-38

La classifica aggiornata dopo le prime tre gare del torneo:

class nazione punti giocate vinte nulle perse diff.

punti punti

bonus 1 IRLANDA 5 1 1 0 0 +21 1 2 INGHILTERRA 4 1 1 0 0 +3 0 3 SCOZIA 4 1 1 0 0 +1 0 4 GALLES 2 1 0 0 1 -1 2 5 ITALIA 1 1 0 0 1 -3 1 6 FRANCIA 0 1 0 0 1 -21 0

Rugby Sei Nazioni risultati: Italia-Inghilterra 24-27

Non è bastata un'Italia tutto cuore e grinta per avere la meglio di una svogliata Inghilterra. Azzurri in vantaggio dopo il primo tempo che si fanno rimontare ad inizio ripresa. Non basta la terza meta nel finale per dare all'incontro un risultato diverso.