Dove vedere Sei Nazioni 2024 di Rugby in diretta tv e streaming live: Sky, NOW o TV8?

Torna il grande rugby del Sei Nazioni 2024 con le sfide tra le nazionali più forti d'Europa a caccia del prestigioso trofeo e del Grande Slam. Scopriamo dove vedere tutte le partite del torneo in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Ecco dove vedere il Sei Nazioni di rugby edizione 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo evento sportivo si disputerà dal giorno 2 febbraio 2024 (Francia-Irlanda al Velodrome) fino al 16 marzo 2024 (Francia-Inghilterra al Groupama Stadium). L'evento mette di fronte le squadre europee di rugby più forte in un torneo che è giunto quest'anno alla sua edizione numero 130. L'Irlanda campione in carica proverà a ripetersi anche quest'anno mentre i nostri azzurri dovranno combattere contro l'onta del "cucchiaio di legno".

Sarà un'edizione come al solito molto combattuta in cui tutte le squadre potranno dire la loro anche per la vittoria finale. L'organizzazione ha svelato il calendario della competizione in cui tutte le nazionali partecipanti si sfideranno una volta per determinare chi alla fine alzerà l'ambito trofeo. C'è attesa per la nostra nazionale che vuol riscattare la delusione dello scorso anno proseguendo il buon percorso intrapreso alla Coppa del Mondo. Sarà Ange Capuozzo (in foto) a trascinare i suoi compagni come spesso è accaduto da due anni a questa parte a partire dalla vittoria in rimonta contro il Galles a Cardiff.

Dove vedere Sei Nazioni 2024 in diretta tv e streaming live

Il Sei Nazioni 2024 si disputerà dal giorno 2 febbraio 2024 (Francia-Irlanda al Velodrome) fino al 16 marzo 2024 (Francia-Inghilterra al Groupama Stadium). Sarà possibile vedere tutte le partite della competizione in diretta televisiva su Sky Sport e in diretta streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati da più di un anno) e NOW TV. Si tratta di servizi a pagamento in abbonamento. Per lo streaming sarà invece possibile scaricare le App su un qualsiasi dispositivo mobile per godersi lo spettacolo del Rugby in ogni luogo.

Tutte le gare dell'Italia saranno trasmesse sempre in diretta televisiva in chiaro anche da TV8.

Sei Nazioni 2024: l'Italia vuole stupire tutti