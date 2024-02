Sei Nazioni 2024 calendario delle gare in programma: il meglio del rugby in Europa

Il Sei Nazioni 2024 è alle porte e ha svelato il calendario delle gare in programma. Tanta la rivalità tra le partecipanti a quello che a tutti gli effetti è il torneo di Rugby più importante in Europa. Anche l'Italia al via cercando di sorprendere tutti

Torna il grande rugby internazionale con il Sei Nazioni 2024 che ha svelato il calendario delle gare dell'edizione numero 130 del prestigiosissimo torneo. Saranno la detentrice del titolo Irlanda e gli sfidanti della Gran Bretagna Inghilterra, Galles e Scozia oltre ai transalpini della Francia e l'Italia a contendersi il prestigioso trofeo. Un torneo che inizierà ufficialmente venerdi 2 Febbraio 2024 con la sfida di Parigi che opporrà la Francia agli ultimi vincitori dell'Irlanda. Un mese e mezzo di grande rugby fino al 16 marzo 2024 quando Inghilterra e Francia chiuderanno questa edizione e si scoprirà chi potrà fregiarsi del titolo.

L'Italia arriva all'appuntamento dopo il "cucchiaio di legno" della scorsa edizione in cui sono state collezionate soltanto sconfitte. In mezzo la Coppa del Mondo in Francia disputata in chiaroscuro. Esordio positivo con Namibia e Uruguay e poi sconfitte nettissime contro gli All Blacks neozelandesi e i padroni di casa transalpini. Per il nostro movimento quello del Sei Nazioni è sempre un appuntamento fondamentale di crescita. Si spera già in questa edizione di ritrovare vittoria (ultima contro il Galles nel 2022) e ottime prestazioni.

Sei Nazioni 2024 calendario: l'Italia esordisce contro l'Inghilterra

1^ giornata

Venerdì 2 febbraio 2024

Ore 21.00, Francia-Irlanda (Velodrome, Marsiglia)

Sabato 3 febbraio 2024

Ore 15.15, Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

Ore 17.45 Galles-Scozia (Principality Stadium, Cardiff)

2^ giornata

Sabato 10 febbraio 2024

Ore 15.15, Scozia-Francia (Murrayfield, Edimburgo)

Ore 17.45, Inghilterra-Galles (Twickenham, Londra) – In diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW

Domenica 11 febbraio 2024

Ore 16.00, Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

3^ giornata

Sabato 24 febbraio 2024

Ore 15.15, Irlanda-Galles (Aviva Stadium, Dublino)

Ore 17.45, Scozia-Inghilterra (Murrayfield, Edimburgo)

Domenica 25 febbraio 2024

Ore 16.00, Francia-Italia (Pierre Mauroy, Lille)

4^ giornata

Sabato 9 marzo 2024

Ore 15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

Ore 17.45, Inghilterra-Irlanda (Twickenham, Londra)

Domenica 10 marzo 2024

Ore 16.00, Galles-Francia (Principality Stadium, Cardiff)

5^ giornata

Sabato 16 marzo 2024

Ore 15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

Ore 17.45, Irlanda-Scozia (Aviva Stadium, Dublino)

Ore 21.00, Francia-Inghilterra (Parc OL, Lione)

Sei Nazioni 2024 calendario: le curiosità del torneo

Ogni Sei Nazioni che si rispetti ha tante piccole storie dentro la storia più grande del torneo stesso. Due di queste sono certamente il "Cucchiaio di Legno" e il "Grande Slam". Entrambi i premi arrivano al termine del torneo ma mentre uno dei due è molto ambito l'altro non vorrebbe vincerlo nessuno. Il cucchiaio di legno infatti viene attribuito alla squadra che chiude il torneo con solo sconfitte all'attivo e purtroppo è un premio spesso vinto dagli azzurri. Al contrario il Grande Slam se lo aggiudica chi riesce a conquistare il titolo vincendo tutte le gare.

Altri premi all'interno del Sei nazioni sono: