Dopo aver disputato lo slalom a Garmisch-Partenkirchen (Germania), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 si sposta in Svizzera per le due gare in programma sulla Chuenisbärgli: lo slalom gigante Adelboden. Quest’ultimo rappresenta la sedicesima prova del calendario e lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale a quota 946 punti; ne ha 329 e 461 di vantaggio sui norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen.

A livello di specialità è la quinta gara stagionale e, anche in questo caso, Odermatt primeggia nella relativa graduatoria a quota 360. Il margine è di novantacinque lunghezze su Kristoffersen e di 115 sullo sloveno Žan Kranjec.

Gigante Adelboden 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere, orario e start list

Lo slalom gigante Adelboden sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player. E’ in programma oggi sabato 7 gennaio, con la prima manche che inizierà alle 10.30 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche del gigante Adelboden:

1-30

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –

2 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

3 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

6 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 MURISIER Justin 1992 SUI Head

9 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

10 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

11 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

12 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

13 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

14 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

15 SCHMID Alexander 1994 GER Head

16 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Salomon

17 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

18 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

20 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

21 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

22 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

23 FORD Tommy 1989 USA Head

24 VERDU Joan 1995 AND Head

25 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

26 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

27 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

28 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

29 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

30 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

31-67

31 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

32 LUITZ Stefan 1992 GER Head

33 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

34 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

35 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

36 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

37 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

38 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

39 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

40 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

41 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

42 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

43 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

44 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

45 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

46 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

47 TORSTI Samu 1991 FIN Head

48 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

49 TONETTI Riccardo 1989 ITA Salomon

50 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

51 RAPOSO Charlie 1996 GBR

52 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

53 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

54 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

55 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

56 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

57 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

59 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

60 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

61 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

62 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

63 PARAND Loevan 1999 FRA Fischer

64 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

65 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

66 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

67 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

ALBO D’ORO MASCHILE CHUENISBÄRGLI

Slalom Gigante Adelboden 1967-1976

9 gennaio 1967, Coppa del Mondo 1967: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Willy Favre (Svizzera) 3. Georges Mauduit (Francia)

8 gennaio 1968, Coppa del Mondo 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Edmund Bruggmann (Svizzera) 3. Stefan Kälin (Svizzera)

6 gennaio 1969, Coppa del Mondo 1968-1969: 1. Jean-Noël Augert (Francia) 2. Jean-Pierre Augert (Francia) 3. Karl Schranz (Austria)

5 gennaio 1970, Coppa del Mondo 1969-1970: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Sepp Heckelmiller (Germania Ovest) 3. Dumeng Giovanoli (Svizzera)

18 gennaio 1971, Coppa del Mondo 1970-1971: 1. Patrick Russel (Francia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Henri Duvillard (Francia)

24 gennaio 1972, Coppa del Mondo 1971-1972: 1. Werner Mattle (Svizzera) 2. Adolf Rösti (Svizzera) 3. Gustav Thöni (Italia)

15 gennaio 1973, Coppa del Mondo 1972-1973: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Hansi Hinterseer (Austria) 3. Erik Håker (Norvegia)

21 gennaio 1974, Coppa del Mondo 1973-1974: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Piero Gros (Italia) 3. Hansi Hinterseer (Austria)

13 gennaio 1975, Coppa del Mondo 1974-1975: 1. Piero Gros (Italia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Werner Mattle (Svizzera)

12 gennaio 1976, Coppa del Mondo 1975-1976: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Engelhard Pargätzi (Svizzera)

Slalom Gigante Adelboden 1977-1986

24 gennaio 1977, Coppa del Mondo 1976-1977: 1. Heini Hemmi (Svizzera) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Klaus Heidegger (Austria)

17 gennaio 1978, Coppa del Mondo 1977-1978: 1. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Piero Gros (Italia)

16 gennaio 1979, Coppa del Mondo 1978-1979: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 3. Jacques Lüthy (Svizzera)

21 gennaio 1980, Coppa del Mondo 1979-1980: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Jacques Lüthy (Svizzera) 3. Joël Gaspoz (Svizzera)

26 gennaio 1981, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Christian Orlainsky (Austria), Boris Strel (Jugoslavia)

19 gennaio 1982, Coppa del Mondo 1981-1982: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Phil Mahre (USA) 3. Max Julen (Svizzera)

11 gennaio 1983, Coppa del Mondo 1982-1983: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Max Julen (Svizzera) 3. Jacques Lüthy (Svizzera)

10 gennaio 1984, Coppa del Mondo 1983-1984: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Hubert Strolz (Austria) 3. Pirmin Zurbriggen (Svizzera)

15 gennaio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Hans Enn (Austria) 2. Hubert Strolz (Austria) 3. Richard Pramotton (Italia)

28 gennaio 1986, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Richard Pramotton (Italia) 2. Marco Tonazzi (Italia) 3. Hubert Strolz (Austria)

Slalom Gigante Adelboden 1987-2001

13 gennaio 1987, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Hubert Strolz (Austria)

17 gennaio 1989, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Ole Kristian Furuseth (Norvegia) 3. Alberto Tomba (Italia)

15 gennaio 1991, Coppa del Mondo 1990-1991: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Alberto Tomba (Italia) 3. Rudolf Nierlich (Austria)

22 gennaio 1992, Coppa del Mondo 1991-1992: 1. Ole Kristian Furuseth (Norvegia) 2. Hans Pieren (Svizzera) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

4 febbraio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Jure Košir (Slovenia) 3. Harald Christian Strand Nilsen (Norvegia)

16 gennaio 1996, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Michael von Grünigen (Svizzera) 2. Urs Kälin (Svizzera) 3. Tom Stiansen (Norvegia)

14 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Andreas Schifferer (Austria)

13 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Paul Accola (Svizzera)

12 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Benjamin Raich (Austria)

9 gennaio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Fredrik Nyberg (Svezia)

Slalom Gigante Adelboden 2002-2012

5 gennaio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Frédéric Covili (Francia) 3. Fredrik Nyberg (Svezia)

14 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Hans Knauß (Austria) 2. Michael von Grünigen (Svizzera) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

7 febbraio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Kalle Palander (Finlandia) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Christoph Gruber (Austria), Heinz Schilchegger (Austria)

11 gennaio 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Massimiliano Blardone (Italia) 2. Bode Miller (USA), 3. Kalle Palander (Finlandia)

7 gennaio 2006, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Fredrik Nyberg (Svezia) 3. Stephan Görgl (Austria), Kalle Palander (Finlandia)

6 gennaio 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

5 gennaio 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Marc Berthod (Svizzera) 2. Daniel Albrecht (Svizzera) 3. Hannes Reichelt (Austria)

10 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

8 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Cyprien Richard (Francia), Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Thomas Fanara (Francia)

7 gennaio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Massimiliano Blardone (Italia)

Slalom Gigante Adelboden 2013-2022

12 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Fritz Dopfer (Germania) 3. Felix Neureuther (Germania)

11 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Felix Neureuther (Germania) 2. Thomas Fanara (Francia) 3. Marcel Hirscher (Austria)

10 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Alexis Pinturault (Francia) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

7 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Philipp Schörghofer (Austria)

6 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Alexis Pinturault (Francia)

12 gennaio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Thomas Fanara (Francia)

11 gennaio 2020, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Žan Kranjec (Slovenia) 2. Filip Zubčić (Croazia) 3. Victor Muffat-Jeandet (Francia), Henrik Kristoffersen (Norvegia)

8 gennaio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Filip Zubčić (Croazia) 3. Marco Odermatt (Svizzera)

9 gennaio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Filip Zubčić (Croazia) 3. Loïc Meillard (Svizzera)

8 gennaio 2022, Coppa del Mondo 2021-2022: 1. Marco Odermatt (Svizzera) 2. Manuel Feller (Austria) 3. Alexis Pinturault (Francia)