Dopo aver disputato lo slalom Schladming, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 resta in Austria per l’ultima delle due gare in programma sulla Planai: lo slalom gigante Schladming. Quest’ultima rappresenta la venticinquesima prova del calendario e lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale a quota 1186 punti; ne ha 225 e 452 di vantaggio sui norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen.

A livello di specialità è la sesta gara stagionale e, anche in questo caso, Odermatt primeggia nella relativa graduatoria a quota 460. Il margine è di ottantacinque lunghezze su Kristoffersen e di 140 sullo sloveno Žan Kranjec.

Gigante Schladming 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere, orario e start list

Lo slalom gigante Schladming sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. E’ in programma oggi mercoledì 25 gennaio, con la prima manche che inizierà alle ore 17.45 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 20.45. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche del gigante Schladming:

1-30

[In attesa del sorteggio]

31-?

ALBO D’ORO MASCHILE PLANAI

Slalom Gigante Schladming 1978-2013

9 dicembre 1978, Coppa del Mondo 1978-1979: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Peter Lüscher (Svizzera) 3. Leonardo David (Italia)

8 gennaio 1981, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Hans Enn (Svizzera) 3. Jean-Luc Fournier (Svizzera)

3 febbraio 1982, Mondiali 1982: 1. Steve Mahre (USA) 2. Ingemar Stenmark (Svezia) 3. Boris Strel (Jugoslavia)

8 gennaio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Thomas Bürgler (Svizzera) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Martin Hangl (Svizzera)

30 gennaio 1988, Coppa del Mondo 1987-1988: 1. Rudolf Nierlich (Austria) 2. Hubert Strolz (Austria) 3. Günther Mader (Austria)

17 marzo 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Hannes Reichelt (Austria) 3. Marcel Mathis (Austria)

15 febbraio 2013, Mondiali 2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Manfred Mölgg (Italia)