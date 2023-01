Dopo aver disputato lo slalom gigante Adelboden, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 resta in Svizzera per l’ultima delle due gare in programma sulla Chuenisbärgli: lo slalom Adelboden. Quest’ultimo rappresenta la diciassettesima prova del calendario e lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale a quota 1046 punti; ne ha 400 e 481 di vantaggio sui norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen.

A livello di specialità è la quarta gara stagionale e, in questo caso, Kristoffersen primeggia nella relativa graduatoria a quota 220. Il margine è di quindici lunghezze sull’austriaco Manuel Feller e di trentaquattro sullo svizzero Daniel Yule.

Slalom Adelboden 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere, orario e start list

Lo slalom Adelboden sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player. E’ in programma oggi domenica 8 gennaio, con la prima manche che inizierà alle 10.30 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom Adelboden:

1-30

1 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR –

2 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

3 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

4 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

5 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

6 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

7 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

10 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

11 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

12 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

13 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

14 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

15 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

16 HAUGAN Timon 1996 NOR –

17 POPOV Albert 1997 BUL Head

18 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

19 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

20 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

21 MATT Michael 1993 AUT

22 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

23 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

24 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

25 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

26 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

27 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

28 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

30 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

31-72

31 NEF Tanguy 1996 SUI Head

32 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

33 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

35 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

37 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

38 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

39 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

40 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

41 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

42 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

43 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

44 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

45 AMIEZ Steven 1998 FRA

46 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

47 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

48 GINNIS A.J. 1994 GRE Fischer

49 KETTERER David 1993 GER Atomic

50 RASSAT Paco 1998 FRA Salomon

51 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

52 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

53 ZLATKOV Kamen 1997 BUL Head

54 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

55 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

56 del CAMPO Juan 1994 ESP Atomic

57 LUETOLF Joel 2000 SUI Dynastar

58 RUELAND Simon 1997 AUT Voelkl

59 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

60 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

61 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

62 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

63 CANINS Matteo 1998 ITA Voelkl

64 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

65 MEISEN Adrian 1997 GER Fischer

66 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

67 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

68 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

69 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT

70 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic

71 FOREJTEK Filip 1997 CZE Atomic

72 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

ALBO D’ORO MASCHILE CHUENISBÄRGLI

Slalom Adelboden 2000-2012

20 febbraio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Matjaž Vrhovnik (Slovenia) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Mario Matt (Austria)

6 gennaio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Bode Miller (USA) 2. Ivica Kostelić (Croazia) 3. Mitja Kunc (Slovenia)

8 febbraio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Rainer Schönfelder (Austria) 2. Bode Miller (USA) 3. Benjamin Raich (Austria)

8 gennaio 2006, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Giorgio Rocca (Italia) 2. Ted Ligety (USA) 3. Benjamin Raich (Austria)

7 gennaio 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Marc Berthod (Svizzera) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Mario Matt (Austria)

6 gennaio 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Mario Matt (Austria) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Felix Neureuther (Germania)

11 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Reinfried Herbst (Austria) 2. Manfred Pranger (Austria) 3. Felix Neureuther (Germania)

10 gennaio 2010, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Julien Lizeroux (Francia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

9 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Reinfried Herbst (Austria)

8 gennaio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Ivica Kostelić (Croazia) 3. Stefano Gross (Italia)

Slalom Adelboden 2013-2022

7 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Mario Matt (Austria) 3. Manfred Mölgg (Italia)

12 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. André Myhrer (Svezia) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

11 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Stefano Gross (Italia) 2. Fritz Dopfer (Germania) 3. Marcel Hirscher (Austria)

10 gennaio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Aleksandr Chorošilov (Russia)

8 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Manfred Mölgg (Italia) 3. Marcel Hirscher (Austria)

7 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Michael Matt (Austria) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

13 gennaio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Clément Noël (Francia) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

12 gennaio 2020, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Daniel Yule (Svizzera) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Marco Schwarz (Austria)

10 gennaio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Marco Schwarz (Austria) 2. Linus Straßer (Germania) 3. Dave Ryding (Regno Unito)

9 gennaio 2022, Coppa del Mondo 2021-2022: 1. Johannes Strolz (Austria) 2. Manuel Feller (Austria) 3. Linus Straßer (Austria)