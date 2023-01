Dopo aver disputato lo slalom gigante a Schladming (Austria), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 si sposta nuovamente in Italia per la prima delle due gare in programma sull’Olympia delle Tofane: il super G Cortina d’Ampezzo. Quest’ultimo rappresenta la ventiseiesima prova del calendario e lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale a quota 1186 punti; ne ha 193 e 407 di vantaggio sui norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen.

A livello di specialità è la quinta gara stagionale e, anche in questo caso, Odermatt primeggia nella relativa graduatoria a quota 340. Il margine è di ventotto lunghezze su Kilde e di 131 sull’austriaco Vincent Kriechmayr.

Super G Cortina 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere, orario e start list

Il super G Cortina d’Ampezzo sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. E’ in programma oggi sabato 28 gennaio e avrà luogo a partire dalle ore 11.10. Di seguito i pettorali di partenza designati per il super G Cortina:

1-30

1 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

2 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

3 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

5 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

6 CRAWFORD James 1997 CAN Head

7 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

9 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

10 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

11 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

12 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

13 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

14 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

15 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

16 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

17 GANONG Travis 1988 USA Atomic

18 MURISIER Justin 1992 SUI Head

19 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

22 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

23 FERSTL Josef 1988 GER Head

24 CATER Martin 1992 SLO Salomon

25 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

26 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

27 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

28 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

29 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

30 JOCHER Simon 1996 GER Head

31-61

31 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

32 THÉAUX Adrien 1984 FRA Head

33 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

34 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

35 CLAREY Johan 1981 FRA Head

36 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

37 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

38 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

39 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic

40 KRENN Christoph 1994 AUT Augment

41 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

42 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

43 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

44 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

45 LEHTO Elian 2000 FIN Augment

46 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

47 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

48 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol

49 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

50 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

51 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

52 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

53 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

54 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

55 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

56 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

57 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

58 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

59 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

60 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

61 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle