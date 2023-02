Dopo aver disputato la combinata femminile, i Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino (quarantasettesima edizione iridata, 6-19 febbraio) proseguono con la seconda gara in programma. Si tratta della combinata maschile e sarà disputata sulla Eclipse (a Courchevel, località prescelta per gli uomini). Il campione mondiale uscente è l’austriaco Marco Schwarz, che tenterà di difendere il titolo conquistato a Cortina 2021.

Mondiali Courchevel Meribel 2023, combinata maschile di sci alpino: dove vedere, orario e start list

I Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino sono trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi live streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. La combinata maschile è in programma oggi martedì 7 febbraio, con la manche di super G che inizierà alle ore 11.00 e quella di slalom che avrà luogo a partire dalle 14.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima parte di questa seconda gara dei Mondiali Courchevel Meribel:

1-30

1 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

2 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

3 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

4 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

5 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

6 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

7 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

8 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

9 PFIFFNER Marco 1994 LIE

10 CRAWFORD James 1997 CAN Head

11 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

12 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

13 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

14 MURISIER Justin 1992 SUI Head

15 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

16 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

18 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

19 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

20 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

21 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

22 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

23 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

24 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

25 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

26 JOCHER Simon 1996 GER Head

27 LUIK Juhan 1997 EST

28 CATER Martin 1992 SLO Salomon

29 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

30 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

31-54

31 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

32 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

33 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

34 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

35 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

36 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

37 OPMANIS Elvis 1997 LAT

38 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

39 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

40 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

41 von APPEN Sven 1997 CHI

42 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

43 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

44 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

45 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

46 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

47 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

48 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

49 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

50 OPMANIS Lauris 2001 LAT

51 GUIGONNET Ed 2001 GBR

52 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

53 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

54 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

MEDAGLIERE MONDIALI COURCHEVEL MERIBEL 2023

1. Italia: 1 oro

2. Svizzera: 1 argento

3. Austria: 1 bronzo

COMBINATA MASCHILE: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino

1932-1958

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Otto Furrer (Svizzera) 2. Hans Hauser (Austria) 3. Gustav Lantschner (Austria)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Anton Seelos (Austria) 2. Willi Steuri (Svizzera) 3. Otto Furrer (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. David Zogg (Svizzera) 2. Franz Pfnür (Germania) 3. Heinz von Allmen (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Anton Seelos (Austria) 2. Émile Allais (Francia) 3. Birger Ruud (Norvegia)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Rudolf Rominger (Svizzera) 2. Heinz von Allmen (Svizzera) 3. Eberhard Kneissl (Austria)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Émile Allais (Francia) 2. Maurice Lafforgue (Francia) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Engelberg 1938: 1. Émile Allais (Francia) 2. Rudolf Rominger (Svizzera) 3. Hellmut Lantschner (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Josef Jennewein (Germania) 2. Wilhelm Walch (Germania) 3. Rudolf Rominger (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Henri Oreiller (Francia) 2. Karl Molitor (Svizzera) 3. James Couttet (Francia)

Mondiali Åre 1954: 1. Stein Eriksen (Norvegia) 2. Christian Pravda (Austria) 3. Stig Sollander (Svezia)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Charles Bozon (Francia) 3. Stig Sollander (Svezia)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Josef Rieder (Svizzera) 3. Roger Staub (Svizzera)

1960-1982

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Guy Périllat (Francia) 2. Charles Bozon (Francia) 3. Hans Peter Lanig (Squadra Unificata Tedesca)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Gerhard Nenning (Austria) 3. Ludwig Leitner (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Ludwig Leitner (Squadra Unificata Tedesca) 2. Gerhard Nenning (Austria) 3. Billy Kidd (USA)

Mondiali Portillo 1966: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Léo Lacroix (Francia) 3. Ludwig Leitner (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Dumeng Giovanoli (Svizzera) 3. Heini Messner (Austria)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Billy Kidd (USA) 2. Patrick Russel (Austria) 3. Andrzej Bachleda I (Polonia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Walter Tresch (Svizzera) 3. Jim Hunter (Canada)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Andrzej Bachleda I (Polonia) 3. Wolfgang Junginger (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. Willi Frommelt (Liechtenstein) 3. Greg Jones (USA)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 2. Sepp Ferstl (Germania Ovest) 3. Pete Patterson (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Phil Mahre (USA) 2. Andreas Wenzel (Liechtenstein) 3. Leonhard Stock (Austria)

Mondiali Schladming 1982: 1. Michel Vion (Francia) 2. Peter Lüscher (Svizzera) 3. Anton Steiner (Austria)

1985-2007

Mondiali Bormio 1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Ernst Riedlsperger (Austria) 3. Thomas Bürgler (Svizzera)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Günther Mader (Austria)

Mondiali Vail 1989: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Paul Accola (Svizzera) 3. Günther Mader (Austria)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Kristian Ghedina (Italia) 3. Günther Mader (Austria)

Mondiali Morioka 1993: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Günther Mader (Austria)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Bruno Kernen (Svizzera) 3. Mario Reiter (Austria)

Mondiali Vail 1999: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Paul Accola (Svizzera)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Mario Matt (Austria) 3. Paul Accola (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Bode Miller (USA) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Giorgio Rocca (Italia)

Mondiali Åre 2007: 1. Daniel Albrecht (Svizzera) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Marc Berthod (Svizzera)

2009-2021

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Julien Lizeroux (Francia) 3. Natko Zrnčić-Dim (Croazia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Christof Innerhofer (Italia) 3. Peter Fill (Italia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Ivica Kostelić (Croazia) 3. Romed Baumann (Austria)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Ted Ligety (USA)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Luca Aerni (Svizzera) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Mauro Caviezel (Svizzera)

Mondiali Åre 2019: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Štefan Hadalin (Slovenia) 3. Marco Schwarz (Austria)

Mondiali Cortina 2021: 1. Marco Schwarz (Austria) 2. Alexis Pinturault (Francia) 3. Loïc Meillard (Svizzera)