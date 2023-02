Dopo aver disputato il super G maschile, i Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino (quarantasettesima edizione iridata, 6-19 febbraio) proseguono con la quinta gara in programma. Si tratta della discesa femminile e sarà disputata sulla Roc de Fer (a Meribel, località prescelta per le donne). La campionessa mondiale uscente è la svizzera Corinne Suter, che tenterà di difendere il titolo conquistato a Cortina d’Ampezzo 2021.

Mondiali Courchevel Meribel 2023, discesa femminile di sci alpino: dove vedere, orario e start list

I Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino sono trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi live streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. La discesa femminile è in programma oggi sabato 11 febbraio e avrà luogo a partire dalle ore 11.00. Di seguito i pettorali di partenza designati per questa quinta gara dei Mondiali Courchevel Meribel:

1-29

1 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

2 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

3 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

4 GAUCHÉ Laura 1995 FRA Head

5 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

6 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

7 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 SUTER Corinne 1994 SUI Head

9 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

11 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

12 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

13 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

15 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

16 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

17 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

20 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

21 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

22 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

23 MANGAN Tricia 1997 USA Head

24 MORENO Cande 2000 AND Head

25 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

26 AICHER Emma 2003 GER Head

27 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

28 CAILL Ania Monica 1995 ROU

29 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

MEDAGLIERE MONDIALI COURCHEVEL MERIBEL 2023

1. Italia: 2 ori

2. Francia: 1 oro, 1 bronzo

3. Canada: 1 oro

4. Austria: 1 argento, 3 bronzi

5. Norvegia: 1 argento, 1 bronzo

6. Svizzera: 1 argento

6. USA: 1 argento

DISCESA FEMMINILE: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino

1931-1952

Mondiali Mürren 1931: 1. Emse Mackinnon (Regno Unito) 2. Nell Carroll (Regno Unito) 3. Irma Schmiedegg (Austria)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Paula Wiesinger (Italia) 2. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 3. Hady Lantschner (Austria)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 2. Nini Zogg (Svizzera) 3. Gerda Paumgarten (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. Anny Rüegg (Svizzera) 2. Christl Cranz (Germania) 3. Lisa Resch (Germania)

Mondiali Mürren 1935: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Hady Pfeiffer (Germania) 3. Anny Rüegg (Svizzera)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Evelyn Pinching (Regno Unito) 2. Elvira Osirnig (Svizzera) 3. Nini Arx-Zogg (Svizzera)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Nini Arx-Zogg (Svizzera) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Engelberg 1938: 1. Lisa Resch (Germania) 2. Christl Cranz (Germania) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Lisa Resch (Germania) 3. Helga Gödl (Germania)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Hedy Schlunegger (Svizzera) 2. Trude Beiser-Jochum (Austria) 3. Resi Hammerer (Austria)

Mondiali Aspen 1950: 1. Trude Beiser-Jochum (Austria) 2. Erika Mahringer (Austria) 3. Georgette Thiolère-Miller (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Trude Beiser-Jochum (Austria) 2. Annemarie Buchner (Germania) 3. Giuliana Minuzzo (Italia)

1954-1976

Mondiali Åre 1954: 1. Ida Schöpfer (Svizzera) 2. Trude Klecker (Austria) 3. Lucienne Schmith (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Madeleine Berthod (Svizzera) 2. Frieda Dänzer (Svizzera) 3. Lucille Wheeler (Canada)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Lucille Wheeler (Canada) 2. Frieda Dänzer (Svizzera) 3. Carla Marchelli (Italia)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Heidi Biebl (Squadra Unificata Tedesca) 2. Penelope Pitou (USA) 3. Traudl Hecher (Austria)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Christl Haas (Austria) 2. Pia Riva (Italia) 3. Barbara Ferries (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Christl Haas (Austria) 2. Edith Zimmermann (Austria) 3. Traudl Hecher (Austria)

Mondiali Portillo 1966: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Annie Famose (Francia) 3. Burgl Färbinger (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Olga Pall (Austria) 2. Isabelle Mir (Francia) 3. Christl Haas (Austria)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Annerösli Zryd (Svizzera) 2. Isabelle Mir (Francia) 3. Annemarie Pröll (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera) 2. Annemarie Pröll (Austria) 3. Susie Corrock (USA)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Betsy Clifford (Canada) 3. Wiltrud Drexel (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Rosi Mittermaier (Germania Ovest) 2. Brigitte Totschnig (Austria) 3. Cindy Nelson (USA)

1978-2001

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Irene Epple (Germania Ovest) 3. Doris De Agostini (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 3. Marie-Thérèse Nadig (Svizzera)

Mondiali Schladming 1982: 1. Gerry Sorensen (Canada) 2. Cindy Nelson (USA) 3. Laurie Graham (Canada)

Mondiali Bormio 1985: 1. Michela Figini (Svizzera) 2. Ariane Ehrat (Svizzera), Katrin Gutensohn (Austria)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Michela Figini (Svizzera) 3. Regine Mösenlechner (Germania Ovest)

Mondiali Vail 1989: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Karen Percy (Canada) 3. Karin Dedler (Germania Ovest)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Petra Kronberger (Austria) 2. Nathalie Bouvier (Francia) 3. Svetlana Gladyševa (URSS)

Mondiali Morioka 1993: 1. Kate Pace-Lindsay (Canada) 2. Astrid Lødemel (Norvegia) 3. Anja Haas (Austria)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Picabo Street (USA) 2. Katja Seizinger (Germania) 3. Hilary Lindh (USA)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Hilary Lindh (USA) 2. Heidi Zurbriggen (Svizzera) 3. Pernilla Wiberg (Svezia)

Mondiali Vail 1999: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Michaela Dorfmeister (Austria) 3. Stefanie Schuster (Austria)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Selina Heregger (Austria)

2003-2021

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Mélanie Turgeon (Canada) 2. Corinne Rey-Bellet (Svizzera), Alexandra Meissnitzer (Austria)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Elena Fanchini (Italia) 3. Renate Götschl (Austria)

Mondiali Åre 2007: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Lindsey C. Kildow (USA) 3. Nicole Hosp (Austria)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Nadia Fanchini (Italia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Elisabeth Görgl (Austria) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Maria Riesch (Germania)

Mondiali Schladming 2013: 1. Marion Rolland (Francia) 2. Nadia Fanchini (Italia) 3. Maria Höfl-Riesch (Germania)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Anna Fenninger (Austria) 3. Lara Gut (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Ilka Štuhec (Slovenia) 2. Stephanie Venier (Austria) 3. Lindsey Vonn (USA)

Mondiali Åre 2019: 1. Ilka Štuhec (Slovenia) 2. Corinne Suter (Svizzera) 3. Lindsey Vonn (USA)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 2021: 1. Corinne Suter (Svizzera) 2. Kira Weidle (Germania) 3. Lara Gut-Behrami (Svizzera)