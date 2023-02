Dopo aver disputato il super G femminile, i Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino (quarantasettesima edizione iridata, 6-19 febbraio) proseguono con la quarta gara in programma. Si tratta del super G maschile e sarà disputato su L’Eclipse (a Courchevel, località prescelta per gli uomini). Il campione mondiale uscente è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che tenterà di difendere il titolo conquistato a Cortina d’Ampezzo 2021.

Mondiali Courchevel Meribel 2023, super G maschile di sci alpino: dove vedere, orario e start list

I Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino sono trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi live streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. Il super G maschile è in programma oggi giovedì 9 febbraio e avrà luogo a partire dalle ore 11.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per questa quarta gara dei Mondiali Courchevel Meribel:

1-30

1 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

2 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

4 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

5 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

6 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

9 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

10 CRAWFORD James 1997 CAN Head

11 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

12 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

13 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

15 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

16 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

17 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

18 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

19 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

21 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

23 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

24 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

25 CATER Martin 1992 SLO Salomon

26 GANONG Travis 1988 USA Atomic

27 JOCHER Simon 1996 GER Head

28 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

29 FERSTL Josef 1988 GER Head

30 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

31-56

31 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

32 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

33 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

34 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

35 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

36 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

37 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

38 PFIFFNER Marco 1994 LIE

39 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

40 AZNOH Rok 2002 SLO Atomic

41 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

42 von APPEN Sven 1997 CHI

43 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

44 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

45 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

46 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

47 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

48 GRAVIER Tiziano 2002 ARG

49 OPMANIS Elvis 1997 LAT

50 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

51 KEKESI Marton 1995 HUN

52 LUIK Juhan 1997 EST

53 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

54 OPMANIS Lauris 2001 LAT

55 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

56 LANGMUIR Calum 2002 GBR

MEDAGLIERE MONDIALI COURCHEVEL MERIBEL 2023

1. Italia: 2 ori

2. Francia: 1 oro

3. Austria: 1 argento, 3 bronzi

4. Svizzera: 1 argento

4. USA: 1 argento

6. Norvegia: 1 bronzo

SUPER G MASCHILE: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino

1987-2011

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Markus Wasmeier (Germania Ovest)

Mondiali Vail 1989: 1. Martin Hangl (Svizzera) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Tomaz Cizman (Jugoslavia)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Franck Piccard (Francia)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Atle Skårdal (Norvegia) 2. Patrik Järbyn (Svezia) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Atle Skårdal (Norvegia) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Günther Mader (Austria)

Mondiali Vail 1999: 1. Hermann Maier (Austria), Lasse Kjus (Norvegia) 3. Hans Knauß (Austria)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Daron Rahlves (USA) 2. Stephan Eberharter (Austria) 3. Hermann Maier (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Hermann Maier (Austria), Bode Miller (USA)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Benjamin Raich (Austria)

Mondiali Åre 2007: 1. Patrick Staudacher (Italia) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Bruno Kernen (Svizzera)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Peter Fill (Italia) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Christof Innerhofer (Italia) 2. Hannes Reichelt (Austria) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

2013-2021

Mondiali Schladming 2013: 1. Ted Ligety (USA) 2. Gauthier de Tessières (Francia) 3. Aksel Lund Svindal (Norvegia)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Dustin Cook (Canada) 3. Adrien Théaux (Francia)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Erik Guay (Canada) 2. Kjetil Jansrud (Norvegia) 3. Manuel Osborne-Paradis (Canada)

Mondiali Åre 2019: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Vincent Kriechmayr (Austria), Johan Clarey (Francia)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 2021: 1. Vincent Kriechmayr (Austria) 2. Romed Baumann (Germania) 3. Alexis Pinturault (Francia)