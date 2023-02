Dopo aver disputato la discesa femminile, i Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino (quarantasettesima edizione iridata, 6-19 febbraio) proseguono con la sesta gara in programma. Si tratta della discesa maschile e sarà disputata su L’Eclipse (a Courchevel, località prescelta per gli uomini). Il campione mondiale uscente è l’austriaco Vincent Kriechmayr, che tenterà di difendere il titolo conquistato a Cortina d’Ampezzo 2021.

Mondiali Courchevel Meribel 2023, discesa maschile di sci alpino: dove vedere, orario e start list

I Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino sono trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi live streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. La discesa maschile è in programma oggi domenica 12 febbraio e avrà luogo a partire dalle ore 11.00. Di seguito i pettorali di partenza designati per questa sesta gara dei Mondiali Courchevel Meribel:

1-30

1 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

2 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

4 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

5 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

6 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

8 CLAREY Johan 1981 FRA Head

9 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

10 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

12 CRAWFORD James 1997 CAN Head

13 GANONG Travis 1988 USA Atomic

14 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

16 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

17 FERSTL Josef 1988 GER Head

18 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

19 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

20 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

21 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 THÉAUX Adrien 1984 FRA Head

23 MURISIER Justin 1992 SUI Head

24 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

25 CATER Martin 1992 SLO Salomon

26 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

27 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

28 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

29 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

30 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

31-45

31 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

32 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

33 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

34 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

35 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

36 PFIFFNER Marco 1994 LIE

37 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

38 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

39 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

40 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

41 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

42 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

43 OPMANIS Elvis 1997 LAT

44 LUIK Juhan 1997 EST

45 OPMANIS Lauris 2001 LAT

MEDAGLIERE MONDIALI COURCHEVEL MERIBEL 2023

1. Italia: 2 ori

2. Svizzera: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo

3. Francia: 1 oro, 1 bronzo

4. Canada: 1 oro

5. Austria: 2 argenti, 3 bronzi

6. Norvegia: 1 argento, 1 bronzo

7. USA: 1 argento

DISCESA MASCHILE: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino

1931-1952

Mondiali Mürren 1931: 1. Walter Prager (Svizzera) 2. Otto Furrer (Svizzera) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Gustav Lantschner (Austria) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Otto Furrer (Svizzera)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Walter Prager (Svizzera) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Hans Hauser (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. David Zogg (Svizzera) 2. Franz Pfnür (Germania) 3. Ido Cattaneo (Italia), Heinz von Allmen (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Franz Zingerle (Austria) 2. Émile Allais (Francia) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Rudolf Rominger (Svizzera) 2. Giacinto Sertorelli (Italia) 3. Heinz von Allmen (Svizzera)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Émile Allais (Francia) 2. Giacinto Sertorelli (Italia), Maurice Lafforgue (Francia)

Mondiali Engelberg 1938: 1. James Couttet (Francia) 2. Émile Allais (Francia) 3. Hellmut Lantschner (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Hellmut Lantschner (Germania) 2. Josef Jennewein (Germania) 3. Karl Molitor (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Henri Oreiller (Francia) 2. Franz Gabl (Austria) 3. Karl Molitor (Svizzera), Ralph Olinger (Svizzera)

Mondiali Aspen 1950: 1. Zeno Colò (Italia) 2. James Couttet (Francia) 3. Egon Schöpf (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Zeno Colò (Italia) 2. Othmar Schneider (Austria) 3. Christian Pravda (Austria)

1954-1976

Mondiali Åre 1954: 1. Christian Pravda (Austria) 2. Martin Strolz (Austria) 3. Ernst Obereigner (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Raymond Fellay (Svizzera) 3. Andreas Molterer (Austria)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Roger Staub (Svizzera) 3. Jean Vuarnet (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Jean Vuarnet (Francia) 2. Hans Peter Lanig (Squadra Unificata Tedesca) 3. Guy Périllat (Francia)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Emile Viollat (Francia) 3. Egon Zimmermann (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Egon Zimmermann (Austria) 2. Léo Lacroix (Francia) 3. Wolfgang Bartels (Squadra Unificata Tedesca)

Mondiali Portillo 1966: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Léo Lacroix (Francia) 3. Franz Vogler (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Guy Périllat (Francia) 3. Jean-Daniel Dätwyler (Canada)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Bernhard Russi (Svizzera) 2. Karl Cordin (Austria) 3. Malcolm Milne (Australia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Bernhard Russi (Svizzera) 2. Roland Collombin (Svizzera) 3. Heini Messner (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. David Zwilling (Austria) 2. Franz Klammer (Austria) 3. Willi Frommelt (Liechtenstein)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Bernhard Russi (Svizzera) 3. Herbert Plank (Italia)

1978-2001

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Josef Walcher (Austria) 2. Michael Veith (Germania Ovest) 3. Werner Grissmann (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Leonhard Stock (Austria) 2. Peter Wirnsberger I (Austria) 3. Steve Podborski (Canada)

Mondiali Schladming 1982: 1. Harti Weirather (Austria) 2. Conradin Cathomen (Svizzera) 3. Erwin Resch (Austria)

Mondiali Bormio 1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Doug Lewis (USA)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Peter Müller (Svizzera) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Karl Alpiger (Svizzera)

Mondiali Vail 1989: 1. Hansjörg Tauscher (Germania Ovest) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Karl Alpiger (Svizzera)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Franz Heinzer (Svizzera) 2. Peter Runggaldier (Italia) 3. Daniel Mahrer (Svizzera)

Mondiali Morioka 1993: 1. Urs Lehmann (Svizzera) 2. Atle Skårdal (Norvegia) 3. A.J. Kitt (USA)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Patrick Ortlieb (Norvegia) 2. Kristian Ghedina (Italia) 3. Luc Alphand (Francia)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Bruno Kernen (Svizzera) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kristian Ghedina (Italia)

Mondiali Vail 1999: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Hannes Trinkl (USA) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Florian Eckert (Germania)

2003-2021

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Bruno Kernen (Svizzera)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Daron Rahlves (USA) 3. Michael Walchhofer (Austria)

Mondiali Åre 2007: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Jan Hudec (Canada) 3. Patrik Järbyn (Svezia)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. John Kucera (Canada) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Carlo Janka (Svizzera)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Erik Guay (Canada) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Christof Innerhofer (Italia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Dominik Paris (Italia) 3. David Poisson (Francia)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Patrick Küng (Svizzera) 2. Travis Ganong (USA) 3. Beat Feuz (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Erik Guay (Canada) 3. Max Franz (Austria)

Mondiali Åre 2019: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Vincent Kriechmayr (Austria)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 2021: 1. Vincent Kriechmayr (Austria) 2. Andreas Sander (Germania) 3. Beat Feuz (Svizzera)