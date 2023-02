Dopo aver disputato la combinata maschile, i Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino (quarantasettesima edizione iridata, 6-19 febbraio) proseguono con la terza gara in programma. Si tratta del super G femminile e sarà disputato sulla Roc de Fer (a Meribel, località prescelta per le donne). La campionessa mondiale uscente è la svizzera Lara Gut-Behrami, che tenterà di difendere il titolo conquistato a Cortina d’Ampezzo 2021.

Mondiali Courchevel Meribel 2023, combinata maschile di sci alpino: dove vedere, orario e start list

I Mondiali Courchevel Meribel 2023 di sci alpino sono trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi live streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. Il super G femminile è in programma oggi mercoledì 8 febbraio e avrà luogo a partire dalle ore 11.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per questa terza gara dei Mondiali Courchevel Meribel:

1-30

1 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

2 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

3 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

4 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

5 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

6 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 CURTONI Elena 1991 ITA Head

8 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

9 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

10 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

11 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

12 SUTER Corinne 1994 SUI Head

13 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

14 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

15 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

16 GAUCHÉ Laura 1995 FRA Head

17 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

18 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

20 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

21 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

23 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

24 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 AICHER Emma 2003 GER Head

26 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

27 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

28 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

29 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

30 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

31-37

31 MANGAN Tricia 1997 USA Head

32 CAILL Ania Monica 1995 ROU

33 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

34 MORENO Cande 2000 AND Head

35 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

36 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

37 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

MEDAGLIERE MONDIALI COURCHEVEL MERIBEL 2023

1. Italia: 1 oro

1. Francia: 1 oro

3. Austria: 1 argento, 2 bronzi

4. Svizzera: 1 argento

SUPER G FEMMINILE: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino

1987-2009

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Maria Walliser (Svizzera) 2. Michela Figini (Svizzera) 3. Mateja Svet (Jugoslavia)

Mondiali Vail 1989: 1. Ulrike Maier (Austria) 2. Sigrid Wolf (Austria) 3. Michaela Gerg-Leitner (Germania Ovest)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Ulrike Maier (Austria) 2. Carole Merle (Francia) 3. Anita Wachter (Austria)

Mondiali Morioka 1993: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Sylvia Eder (Austria) 3. Astrid Lødemel (Norvegia)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Heidi Zurbriggen (Austria) 3. Picabo Street (USA)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Katja Seizinger (Germania) 3. Hilde Gerg (Germania)

Mondiali Vail 1999: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Michaela Dorfmeister (Austria)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Régine Cavagnoud (Francia) 2. Isolde Kostner (Italia) 3. Hilde Gerg (Germania)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Kirsten L. Clark (USA) 3. Jonna Mendes (USA)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Lucia Recchia (Italia) 3. Julia Mancuso (USA)

Mondiali Åre 2007: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Lindsey C. Kildow (USA) 3. Renate Götschl (Austria)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Marie Marchand-Arvier (Francia) 3. Andrea Fischbacher (Austria)

2011-2021

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Elisabeth Görgl (Austria) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Maria Riesch (Germania)

Mondiali Schladming 2013: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Julia Mancuso (USA)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Anna Fenninger (Austria) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Lindsey Vonn (USA)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Nicole Schmidhofer (Austria) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Lara Gut (Svizzera)

Mondiali Åre 2019: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Sofia Goggia (Italia) 3. Corinne Suter (Svizzera)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 2021: 1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 2. Corinne Suter (Svizzera) 3. Mikaela Shiffrin (USA)