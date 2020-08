Atp, US Open 2020: gli italiani presenti a Flushing Meadows

Il circuito tennistico ATP dopo quasi sei mesi di stop per l’emergenza Covid-19 sta facendo ormai il countdown per tornare in campo e il grande giorno sarà giovedì 20 agosto quando cominceranno le qualificazioni per il Masters 1000 di Cincinnati che per ragione di sicurezza si disputerà a Flushing Meadows (New York), teatro della seconda prova del Grande Slam 2020 in programma da lunedì 31 agosto a domenica 13 settembre, ma ricordiamolo senza il pubblico sugli spalti.

Andiamo ora a vedere quali saranno i tennisti azzurri presenti sia in campo maschile che in quello femminile nello Slam newyorchese.

US Open 2020: i tennisti azzurri presenti

La pattuglia maschile vedrà la presenza sicura di ben nove giocatori, solamente Stati Uniti (venti con otto wild card) e Spagna (dieci) ne contano di più: in ordine di classifica ci sarà Matteo Berrettini (numero 8 del circuito Atp) che sarà testa di serie numero sei, seguito da Lorenzo Sonego (46), Jannik Sinner (73), Gianluca Mager (79), Stefano Travaglia (86), Andreas Seppi (88), Salvatore Caruso (100), Marco Cecchinato (113) e Paolo Lorenzi (121), a questi si potrebbe aggiungere un decimo giocatore, ovvero Federico Gaio (130) che dovrà sperare in un defezione dell’ultimo momento di un suo collega, essendo fuori solamente di un posto.

Sicura l’assenza di Fabio Fognini (11) che si sta riprendendo dall’operazione alle caviglie e molto probabilmente tornerà a giocare a settembre con i tornei sulla terra battuta.

Tra i big del circuito sicure le assenze di Rafa Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Stan Wawrinka, Nick Kyrgios, Wilfried Tsonga, Lucas Pouille e con Kei Nishikori in forte dubbio.

Per quanto riguarda invece le donne, saranno due quelle presenti, ossia Camila Giorgi (numero 89 del circuito Wta) e Jasmine Paolini (95). Anche qui ci sono da segnalare alcune assenze pesanti delle big con sei delle prime otto del circuito: Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens e Belinda Bencic per poi proseguire con Wang Qiang, Anastasia Pavlyuchenkova, Saisai Zheng, Julia Goerges, Barbora Strycova e Svetlana Kuznetsova.