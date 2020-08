30

Lunedì 31 agosto (ore 17 italiane) comincerà il torneo di Flushing Meadows che in questa stagione tormentata dall’emergenza Covid-19, sarà il secondo Slam stagionale visto che Wimbledon è stato cancellato e il Roland Garros si disputerà solamente ad inizio autunno (21 settembre-11 ottobre). Un’edizione che vedrà dodici tennisti azzurri al via (dieci uomini e due donne) e con i tabelloni composti sempre da 128 giocatori e 128 giocatrici con parecchie defezioni e che inoltre non ha previsto i classici tre turni di qualificazione per permettere ai giocatori di classifica inferiore di poter entrare nel main draw: in compenso a chi avrebbe dovuto partecipare ha ricevuto un assegno di 15.000 dollari, cifra di poco inferiore al compenso che si riceve in caso di uscita al secondo turno di qualificazione.

Ricordiamo che questa edizione newyorkese sarà senza pubblico per non rischiare altri contagi e dove sono state programmate precauzioni straordinarie per proteggere i giocatori e i loro staff, compresi test, sanificazioni addizionali, spazi extra per gli spogliatoi, alloggi e trasporti dedicati. Ora andiamo a vedere dove sarà possibile seguire lo US Open 2020 in tv e streaming.

SEGUI LO US OPEN 2020 IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Dove vedere US Open 2020 in tv e streaming: programmazione e orari

Lo US Open 2020 sarà visibile come nelle ultime stagioni dai canali Eurosport ed Eurosport 1 (canale 210 e 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati) che ha programmato una grande copertura con più di 300 ore di dirette e sedici campi collegati. Tutti i giorni si inizierà alle ore 17 su Eurosport 1 e tra le ore 17.30 e le 18 su Eurosport per via della contemporaneità con il Tour De France; la lunghissima diretta terminerà intorno alle ore 5 con l’ultimo match della sessione serale (a New York sono sei, le ore indietro rispetto all’Italia).

Tra un incontro e l’altro commenti e interviste a cura dell’ormai collaudata coppia Mats Wilander-Barbara Schett mentre saranno tante le voci che si alterneranno nei tanti match in programma, a partire dai telecronisti Jacopo Lo Monaco, Federico Ferrero, Niccolò Trigari, Riccardo Bisti, Dario Puppo e Simone Eterno, per finire con le secondi voci (commento tecnico) Barbara Rossi, Guido Monaco, Fabio Colangelo, Lorenzo Cazzaniga, Paolo Cané, Marco Bucciantini e Diego Nargiso.

Inoltre ci sarà la possibilità di seguire il torneo in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale a 49.99 euro o a 4.99 euro al mese per dodici mesi di sport; il pass mensile invece è disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese.

Come se non bastasse, attraverso il sito di Eurosport, gli appassionati potranno guardare contenuti esclusivi, gli highlights e i migliori punti della giornata.

US Open 2020, calendario di gioco

Day 1: lunedì 31 agosto – Primo turno

Day 2: martedì 1 settembre – Primo turno

Day 3: mercoledì 2 settembre – Secondo turno

Day 4: giovedì 3 settembre – Secondo turno

Day 5: venerdì 4 settembre – Terzo turno

Day 6: sabato 5 settembre – Terzo turno

Day 7: domenica 6 settembre – Ottavi di finale

Day 8: lunedì 7 settembre – Ottavi di finale

Day 9: martedì 8 settembre – Quarti di finale

Day 10: mercoledì 9 settembre – Quarti di finale

Day 11: giovedì 10 settembre – Semifinali femminili

Day 12: venerdì 11 settembre – Semifinali maschili

Day 13: sabato 12 settembre – Finale femminile

Day 14: domenica 13 settembre – Finale maschile