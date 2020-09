Dove vedere Djokovic-Schwartzman, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dopo una fantastica settimana all’insegna del bel tennis, siamo ormai giunti alla Finale del Masters 1000 di Roma 2020, con Djokovic e Schwartzman pronti a fronteggiarsi per vincere l’ambito titolo. Djokovic-Schwartzman si preannuncia un match interessante tra i due tennisti che hanno espresso il miglior gioco in questo torneo.

Djokovic-Schwartzman: orario, luogo e precedenti

Il match Djokovic-Schwartzman, valido per la finale dell’Atp di Roma 2020, si terrà a Roma non prima delle ore 17.00. Ci sono quattro precedenti Djokovic-Schwartzman, tutti vinti dal tennista croato. L’ultimo precedente risale agli Australian Open 2020 quando Novak Djokovic si sbarazzò del tennista tedesco per tre set a zero (6-3, 6-3, 6-4).

Dove vedere finale Atp Roma Djokovic-Schwartzman, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Djokovic-Schwartzman, valido per la finale del Masters 1000 di Roma, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e a pagamento su Sky Sport (canale 201 o 205). Per tutti coloro che sono abbonati a Sky, possono seguire lo streaming gratis di Djokovic-Schwartzman attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet.

Altri due modi alternativi per vivere le emozioni del match Djokovic-Schwartzman, valido per la finale dell’Atp di Roma, è seguirlo in streaming gratis su Bet 365, sito di scommesse italiano con licenza AAMS o acquistando uno dei pacchetti disponibili su Now Tv.