Dove vedere Sinner-Paire: streaming gratis e diretta tv, 1° turno Masters 1000 Roma

Oggi 14 settembre alle ore 19 (sessione serale) sul campo Pietrangeli del Foro Italico, si disputerà il match Sinner-Paire, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Roma, che in questa stagione è stato programmato la terza settimana di settembre a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario del circuito Atp.

Sinner-Paire, presentazione del match

Sulla carta sarà un incontro molto interessante quello tra l’azzurro e il francese con quest’ultimo che una volta ricominciata la stagione ha disputato solamente un match al Masters 1000 di Cincinnati perdendo seccamente contro il croato Coric (6-0, 1-0, ritirato), per poi essere risultato positivo al Covid-19 che l’ha costretto all’isolamento per due settimane e saltare gli US Open. Dunque per il transalpino questo odierno sarà il primo test vero a distanza di parecchi mesi e di questa mancanza all’agonismo potrebbe approfittarne Sinner che si trova in buona forma. Il tennista altoatesino non ha ottenuto grandi risultati, ma comunque ha fatto partite molto tirare a cominciare dalle qualificazioni di Cincinnati dove ha perso in tre set dal connazionale Caruso; a Flushing Meadows invece altro ko contro il russo Khachanov al primo turno(7-6 al quinto set), mentre la scorsa settimana vittoria a Kitzbuhel in due set contro il tedesco Kohlschreiber e ko con un doppio 6-4 imposta dal serbo Laslo Djere.

Un solo precedente tra i due che ha visto vincere Paire al primo turno sul cemento di Auckland (Nuova Zelanda) per 6-4, 2-6, 6-4, lo scorso 13 gennaio. Chi avrà la meglio nell’incontro di oggi, ai sedicesimi di finale se la vedrà contro il greco Tsitsipas che grazie al bye a disposizione partirà direttamente dal secondo turno.

Dove vedere Sinner-Paire: streaming gratis e diretta tv

Il match di primo turno Sinner-Paire, in programma sul campo Pietrangeli alle ore 19, sarà visibile su Sky e più precisamente su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder, 380 e 470 del digitale terrestre in HD, 370 e 468 in SD) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.