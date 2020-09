Dopo aver vinto e convinto nel primo turno del Masters 1000 di Roma contro Benoit Paire (6-2, 6-1), Jannik Sinner proverà a superare al secondo atto del torneo il greco Tsitsipas. Sinner-Tsitsipas si preannuncia un match molto complicato per il talentuoso tennista azzurro che, per mettere in difficoltà il tennista greco (numero 6 della Classifica ATP), dovrà cercare di non prolungare troppo lo scambio.

Sinner-Tsitsipas: luogo e orario

Non sono stati ancora comunicati il luogo e l’orario del match Sinner-Tsitsipas, che è in programma comunque nella giornata di Mercoledì 16 Settembre. Seguiranno aggiornamenti…

Sinner-Tsitsipas: i precedenti

L’ultimo e unico precedente di Sinner-Tsitispas, risale proprio allo scorso Masters 1000 di Roma, quando il tennista greco vinse agevolmente per 2 set a 0 (6-3, 6-2) contro il talento italiano classe 2001. Sinner però dal Maggio del 2019 ha acquisito molta esperienza, migliorando molto in alcuni dei suoi fondamentali e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’attuale numero 6 al mondo della classifica ATP.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sinner-Tsitispas sarà trasmesso in diretta tv su Sky, più precisamente su Sky Sport (al canale 201 o 205). Per tutti coloro che sono abbonati a Sky, è possibile seguire le emozioni del match Sinner-Tsitispas anche in streaming gratis sulla piattaforma SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Inoltre, si potrà gustare lo spettacolo di Sinner-Tsitsipas in streaming su Now Tv, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma on demand.