Dove vedere Sinner-Bublik: orario, streaming e diretta tv Masters 1000 Miami

Oggi sul Grandstand dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, si disputerà il match Sinner-Bublik, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami (cemento outdoor). Sulla carta sarà un incontro molto interessante quello tra l’azzurro e il kazako rispettivamente testa di serie numero 21 e 32 del seeding e che si trovano in un ottimo momento di forma.

Entrambi hanno cominciato il torneo dal secondo turno grazie al Bye a loro disposizione con l’altoatesino che ha eliminato il francese Gaston con un doppio 6-2, poi il russo Khachanov dopo una battaglia di quasi tre ore, terminata 4-6, 7-6 (2), 6-4 e infine il finlandese Ruusuvuori 6,3, 6-2. Bublik invece ha sconfitto in serie il servo Djere (6-3, 6-4), l’australiano Duckworth (doppio 6-4) e lo statunitense Fritz (6-7 (5), 6-3, 6-4.

C’è solo un precedente tra i due tennisti, giocato lo scorso 16 marzo al primo turno del torneo di Dubai dopo un match molto tirato e vinto da Sinner per 2-6, 7-6 (4), 6-4. Chi avrà la meglio, in semifinale incontrerà il vincente dell’altro quarto di finale che vedrà opposti il russo Medvedev e lo spagnolo Bautista Augut.

Dove vedere Sinner-Bublik in tv e streaming

Il match Sinner-Bublik, quarti di finale del Masters 1000 di Miami, sarà visibile su Sky che anche quest’anno detiene i diritti del torneo, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre). La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

L’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.