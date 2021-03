Dove vedere Sinner-Ruusuvuori: streaming e diretta tv Masters 1000 Miami

Oggi sul campo Butch Buchholz dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, si disputerà il match Sinner-Ruusuvuori, valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami (cemento outdoor). Sarà una incontro molto interessante tra l’altoatesino, che ormai è una certezza e il numero 31 della classifica mondiale è li a testimoniarlo e il quasi ventiduenne finlandese di Helsinki (numero 83 del ranking) che in quest’ultimi mesi ha ottenuto buoni risultati.

In Florida Sinner ha cominciato il suo percorso dal secondo turno, grazie al bye perchè testa di serie (numero 21) e ha sconfitto prima in francese Gaston con un doppio 6-2 e poi il russo Khachanov dopo una battaglia di quasi tre ore, terminata 4-6, 7-6 (2), 6-4; Ruusuvuori invece ha battuto sempre in tre set prima lo spagnolo Alcatraz, il tedesco A. Zverev e lo svedese M. Ymer. Di prestigio la vittoria contro Zverev (numero 2 del seeding), recentissimo vincitore dell’ATP 500 di Acapulco (Messico) ma che ha giocato non in perfette condizioni fisiche (fasciatura molto vistosa al braccio destro e al quadricipite sinistro), ma il finlandese è stato bravo a rimontare prendendo progressivamente il controllo degli scambi.

Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori e chi avrà la meglio quest’oggi, nei quarti di finale affronterà il vincente dell’incontro, che vedrà opposti lo statunitense Fritz e il kazako Bublik.

Dove Sinner-Ruusuvuori in tv e streaming

Il match Sinner-Ruusuvuori, terzo turno del Masters 1000 di Miami, sarà visibile su Sky che anche quest’anno detiene i diritti del torneo, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre). La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

L’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.