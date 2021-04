Dove vedere Atp Barcellona in tv e streaming gratis: orari e programmazione

Da oggi fino a domenica 25 aprile al Real Club de Tenis Barcelona si disputerà il torneo Atp 500 di Barcellona (terra battuta), che vedrà al via il favorito numero Nadal che a Montecarlo è stato eliminato ai quarti di finale da Rublev poi sconfitto in finale da Tsitsipas e sia il russo che il greco saranno presenti in Spagna rispettivamente come numero due e tre del seeding (possibile sfida in semifinale), mentre nella parte alta oltre al maiorchino troviamo l’argentino Schwartzman (numero quattro). I colori azzurri saranno rappresentati da Fognini, Sinner, Musetti (wild card) e Caruso, ai quali si è aggiunto in extremis Gaio entrato in tabellone come lucky loser grazie al forfait del norvegese Ruud (semifinalista a Montecarlo).

Di seguito forniremo tutte le informazioni per seguire in tv e streaming il torneo che avrà un montepremi di 1.565.480 euro, dei quali 178.985 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 500 punti del ranking Atp.

Dove vedere Atp Barcellona in tv e streaming

Il torneo spagnolo sarà visibile sul canale satellitare Sky, che trasmetterà i match su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) fino a venerdì, per poi passare gli ultimi due giorni (semifinali e finale) su Sky Sport Arena (canale 204); il team di telecronisti sarà formato da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi e Geri De Rosa, mentre le secondi voci per il commento tecnico ci saranno: Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

La settimana tennistica iberica potrà essere seguita anche in chiaro su Supertennis sul bouquet Sky (canale 224), ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire il tutto in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Barcellona, la programmazione completa

Lunedì 19 aprile: ore 11 SkySportUno/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (1° turno, diretta)

Martedì 20 aprile: ore 11 SkySportUno/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (1° turno, diretta)

Mercoledì 21 aprile: ore 11 SkySportUno/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (2° turno, diretta)

Giovedì 22 aprile: ore 11 SkySportUno/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (3° turno, diretta)

Venerdì 23 aprile: ore 12.30 SkySportUno/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (quarti, diretta)

Sabato 24 aprile: ore 13.30 SkySportArena/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (semifinali, diretta)

Domenica 25 aprile: ore 16 SkySportArena/SuperTennis – ATP 500 Barcellona (finale, diretta)