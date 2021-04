Dove vedere Cecchinato-Fabbiano: streaming gratis e diretta tv Atp Sardegna Open

Oggi non prima delle ore 14.30 sul campo centrale del Monte Urpinu Tennis Club (Cagliari), Cecchinato-Fabbiano si sfideranno per il primo turno del torneo Atp 250 Sardegna Open; i due tennisti azzurri hanno cominciato in maniera negativa il 2021 e dunque sarà un derby molto importante per cercare (almeno per uno dei due) di dare una svolta positiva a questa stagione. Attualmente nel ranking Atp Cecchinato è numero 93 e Fabbiano è 172; quello odierno sarà il primo confronto diretto nel circuito maggiore tra il siciliano e il pugliese con quest’ultimo avanti 2-1 per quanto riguarda gli incontri disputati nei tornei Challenger (due nel 2011 e uno nel 2015).

Chi avrà la meglio, nel secondo turno incontrerà il vincente dell’altro match che vedrà opposti lo statunitense Paul e il tedesco Hanfmann; ricordiamo che oggi saranno impegnati Musetti e Travaglia che esordiranno rispettivamente contro l’austriaco Novak e il francese Simon.

Dove vedere Cecchinato-Fabbiano in tv e streaming

Il match Cecchinato-Fabbiano, primo turno del torneo Atp 250 Sardegna Open (non prima delle ore 14.30) sarà visibile su Supertennis sul bouquet Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black (canale 224), e sul digitale terrestre (canale 64). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (gratuito) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Una seconda opzione sarà anche quella del canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) o Sky Sport Arena (canale 204); il derby azzurro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.