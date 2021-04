Dove vedere Sinner-Hurkacz: streaming e diretta tv Masters 1000 Miami

Domani alle 19 (ore 13 locali) sul Grandstand dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, si disputerà il match Sinner-Hurkacz, valevole per la finale del Masters 1000 di Miami (cemento outdoor). Il tennista azzurro (ora numero 21 del mondo) ha giocato un grande torneo dimostrando ormai di essere tra i migliori del circuito e alla sua prima partecipazione, raggiunge la finale a Miami (unico italiano a realizzare l’impresa in un Masters 1000 sul cemento e il più giovane a spingersi così avanti in una manifestazione di questa categoria), grazie ai successi, nell’ordine, su Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori, Alexander Bublik e Roberto Bautista Agut, diventando così il quarto tennista Under 20 della storia a disputare la finale del torneo, dopo Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Dall’altra parte della rete ci sarà il polacco Hurkacz (numero 26 del seeding) che in Florida ha mostrato un’ottima condizione dopo la vittoria a Delray Beach dello scorso gennaio (vittoria in finale su Korda); il classe ’97 in questo torneo ha sconfitto in serie Kudla, i canadesi Shapovalov e Raonic, Tsitsipas e Rublev con quest’ultimi due che erano tra i favoriti per la vittoria finale.

Quello odierno sarà il primo scontro diretto tra i due, dove al vincente andranno 1000 punti per il ranking Atp e 251.169 €, mentre allo sconfitto 600 punti e 138.092 €.

Dove vedere Sinner-Hurkacz in tv e streaming

Il match Sinner-Hurkacz, finale del Masters 1000 di Miami, sarà visibile su Sky (ore 19) che anche quest’anno detiene i diritti del torneo, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) Sky Sport Arena (canale 204). La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

L’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.