Dove vedere Berrettini-Garin: orario, streaming e diretta tv Masters 1000 Madrid

Questa sera sul campo Manolo Santana (non prima delle ore 20.30), si disputerà il match Berrettini-Garin valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano, numero otto del seeding, dopo la vittoria ottenuta nel torneo di Belgrado, anche nella capitale spagnola sta dimostrando di essere tornato in buona forma dopo un inizio di stagione costellato da qualche guaio fisico di troppo.

Dopo aver battuto all’esordio Fognini in un derby a tinte azzurre per 6-3, 6-4, ieri ha sconfitto l’argentino Delbonis per 7-6 (4), 6-4; il cileno Garin, sempre molto ostico da battere sulla terra battuta, ha cominciato il suo torneo vincendo contro l’iberico Verdasco (6-1, 6-4), per poi avere la meglio sul tedesco Koepfer (6-3, 6-4) e a sorpresa il russo Medvedev (numero due del tabellone) in tre set (6-4, 6-7, 6-1).

Sono due i precedenti tra i due giocatori entrambi disputati nel 2019: il primo è stato la finale sul rosso di Monaco di Baviera vinto dal sudamericano per 6-1, 3-6, 7-6 (1), il secondo ad appannaggio dell’italiano sul cemento di Shanghai (cemento) con un doppio 6-3. Chi avrà la meglio nel match odierno, nella semifinale di domani incontrerà il vincente dell’altro quarto di finale che vedrà in campo il kazako Bublik e il norvegese Ruud.

Dove vedere Berrettini-Garin in tv e streaming

L’incontro tra Berrettini-Garin sarà visibile sul canale satellitare Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Berrettini-Garin, highlights finale Monaco di Baviera 2019