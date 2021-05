Dopo aver battuto Fognini, Delbonis e Garin, Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Casper Ruud nella Semifinale del Masters 1000 di Madrid. Berrettini-Ruud si prospetta un match molto interessante tra due tennisti che in questo torneo hanno mostrato un buonissimo tennis e un’ottima tenuta fisica e mentale. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Berrettini-Ruud: streaming e diretta tv in chiaro Supertennis? Semifinale Madrid.

Berrettini-Ruud: orario, luogo e precedenti

Il match Berrettini-Ruud, valido per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, si giocherà al Campo Centrale di Madrid non prima delle ore 21.00 di Sabato 8 Maggio 2021. Tra Berrettini e Ruud vi sono stati ben tre precedenti con i seguenti esiti finali: 2 vittorie Ruud, 1 vittoria Berrettini. Nell’ultimo precedente, datato Settembre 2020, Ruud s’impose sul tennista italiano a Roma per due set a uno, vincendo in rimonta un match deciso al Tie Break del terzo set (4-6, 6-3, 7-6). Berrettini ha avuto la meglio invece in uno Slam: il 5 Settembre 2020 vinse agli US Open per 3 set a 0 (6-4, 6-4, 6-2).

Dove vedere Berrettini-Ruud: streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Semifinale Madrid

Berrettini-Ruud, valido per la Semifinale del Masters 1000 di Madrid, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, che stanno trasmettendo in diretta esclusiva tutti i match dell’Atp di Madrid. Gli abbonati a Sky potranno guardare Berrettini-Ruud in streaming gratis direttamente dall’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smart tv, smartphone, pc e tablet. Il match Berrettini-Ruud verrà trasmesso inoltre in diretta streaming su NOW TV. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis.