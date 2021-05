Sinner-Humbert: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere vedere Masters 1000 Roma

Lunedì 10 maggio con orario e campo ancora da definire si disputerà il match tra Sinner-Humbert, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista azzurro, dopo la semifinale di Barcellona persa contro il greco Tsitsipas, dovrà riscattare l’eliminazione (in due set) al secondo turno di Madrid ad opera dell’australiano Popyrin; il classe 2001 ha tutte le carte in regola per andare avanti, anche se poi ai sedicesimi di finale eventualmente avrebbe sulla sua strada lo spagnolo Nadal, testa di serie numero due e favorito del torneo romano.

L’avversario d’esordio, ovvero il francese Humbert (numero 32 del ranking), in questa prima parte di stagione ha ottenuto due quarti di finale, prima a Lione e poi ad Estoril, facendo vedere comunque ottimi miglioramenti intravisti già lo scorso anno con le vittorie sul cemento di Auckland e Anversa, rispettivamente contro il connazionale Paire e l’australiano De Minaur.

Tra i due giocatori c’è solo un precedente risalente alle Next Gen ATP Finals del 2019 con vittoria del transalpino nel Round Robin (4-3, 3-4, 4-2, 4-2 il risultato finale).

Dove vedere Sinner-Humbert in tv e streaming

L’incontro tra Sinner-Humbert sarà visibile sul canale satellitare Sky il cui canali di riferimento sarà Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) o Sky Sport Arena (ch. 204) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci; il match inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV. Al momento ancora non si sa se l’incontro sarà visibile anche in chiaro sul canale Mediaset 20 (ch.151 del decoder Sky e 20 del digitale terrestre).

Sinner-Humbert, highlights Next Gen Atp Finals 2019