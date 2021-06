Berrettini-Norrie, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Atp Queen’s

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 si disputerà il match Berrettini-Norrie, valevole per la finale del torneo Atp 250 del Queen’s, gustoso antipasto del terzo Slam Stagionale, ovvero Wimbledon, che comincerà lunedì 28 giugno.

Il tennista romano (nessun set perso) in questa settimana londinese ha dimostrato ancora una volta di trovarsi molto bene sui campi in erba, dove nel 2019 era riuscito a trionfare a Stoccarda; l’azzurro dopo aver esordito nel derby contro Travaglia battuto con un doppio tie break, ha eliminato in serie i britannici Murray ed Evans e l’ostico australiano De Minaur (6-4, 6-4).

Sulla sua strada ci sarà un altro britannico, Cameron Norrie numero 41 del ranking Atp, ma che sarà sicuro di ottenere un nuovo best ranking: se vince sarà numero 29, in caso di sconfitta 34. Il classe ’95 soprattutto sul veloce è sempre un avversario duro da sconfiggere come dimostrato fin qui dove l’unico set perso è stato quello dell’esordio contro lo spagnolo Ramos-Vinolas, poi il percorso è stato netto con le vittorie sul russo Karatsev (numero cinque del seeding), il connazionale Draper e soprattutto il canadese Shapovalov, testa di serie numero due del tabellone.

Dove vedere Berrettini-Norrie in tv e streaming

La finale del Queen’s tra Berrettini-Norrie (prima sfida tra i due) si potrà seguire sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Spor Arena (canale 204 del decoder) con la telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Claudio Mezzadri. L’incontro inoltre sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, senza dimenticare anche lo streaming su NOW TV.

Il match tra l’azzurro e il britannico sarà visibile anche in chiaro su Supertennis, bouquet Sky canale 224, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black, e sul digitale terrestre (canale 64 per tutti). Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro gratuitamente in diretta streaming sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

