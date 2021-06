Dove vedere Atp Queen’s 2021: diretta tv e streaming in chiaro?

Dopo un anno di stop causa emergenza Coronavirus, torna l’appuntamento con il torneo Atp 500 del Queen’s sull’erba di Londra che farà da antipasto a Wimbledon, il terzo Slam stagionale in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Questa edizione vedrà in campo cinque tennisti italiani che cercheranno di farsi strada come successo in questi primi mesi della stagione molto ben giocati.

Quattro di questi cinque saranno teste di serie a cominciare da Berrettini (numero 1 del seeding), proseguendo con Sinner (tre), Sonego (sette) e Fognini (otto) e per terminare con Travaglia. Dei cinque sicuramente il tennista romano è quello che meglio si adatta su questa superficie, ricordando anche la sua vittoria a Stoccarda nel 2019, grazie al successo in finale contro il canadese Auger-Aliassime per 6-4, 7-6. Il montepremi del torneo sarà di 1.290.135 euro, con il vincitore che si porterà a casa anche i 500 punti per il ranking Atp.

Dove vedere Atp Queen’s 2021 in tv e streaming

Il torneo Atp 500 del Queen’s sarà visibile sul canale satellitare Sky che trasmetterà i match Sky Sport Uno (fino a giovedì 17) e Sky Sport Arena (tutti i giorni) rispettivamente al numero 201 e 204 del decoder; il team di telecronisti sarà formato Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi, mentre il commento tecnico sarà affidato a Claudio Mezzadri e Laura Garrone.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Atp Queen’s, programmazione Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

lunedì 14 giugno

dalle 13 alle 21 – Prima giornata – Sky Sport Arena

dalle 13 alle 15 – Prima giornata – Sky Sport Uno

martedì 15 giugno

dalle 13 alle 21 – Seconda giornata – Sky Sport Arena

dalle 13 alle 18 – Seconda giornata – Sky Sport Uno

mercoledì 16 giugno

dalle 13 alle 21 – Terza giornata – Sky Sport Arena

dalle 13 alle 15 – Terza giornata – Sky Sport Uno

giovedì 17 giugno

dalle 13 alle 20.45 – Ottavi di finale – Sky Sport Arena

dalle 13 alle 15 – Ottavi di finale – Sky Sport Uno

venerdì 18 giugno

dalle 13 alle 21 – Quarti di finale – Sky Sport Arena

sabato 19 giugno

ore 14 – Prima semifinale – Sky Sport Arena

ore 16 – Seconda semifinale – Sky Sport Arena

domenica 20 giugno

ore 14.30 – Finale – Sky Sport Arena