Dopo la vittoria sofferta ottenuta contro Pierre Hugues Herbert, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gianluca Mager in un derby italiano valido per il secondo turno del Roland Garros. Sinner-Mager si prospetta un match molto interessante in cui Sinner partirà con i favori del pronostico ma dovrà prestare attenzione ai colpi del suo connazionale che ha ben figurato nel primo turno contro il tedesco Gojowczyk. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Sinner-Mager, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Roland Garros.

Dove vedere Sinner-Mager, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8 o Supertennis? Roland Garros

Sinner-Mager, match valido per il secondo turno del Roland Garros 2021,è in programma Mercoledì 2 Giugno 2021 ad un orario ancora da definire. Non vi è alcun precedente di Sinner-Mager, i due tennisti si affronteranno per la prima volta nel circuito ATP. Sinner-Mager verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport (sui canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN. Eurosport infatti ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le emozioni del Roland Garros 2021. Per questo ‘derby’ tennistico tra Jannik Sinner e Gianluca Mager non è disponibile né lo streaming gratis né diretta tv in chiaro su Supertennis o TV 8.