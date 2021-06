Federer-Gasquet, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere 2° turno Wimbledon

Giovedì 1 luglio con orario ancora da definire si disputerà all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il match Federer-Gasquet, valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

All’esordio il campione svizzero ha beneficiato del ritiro del francese Adrian Mannarino per un infortunio al ginocchio, quando il risultato era di due set pari (6-4, 6-7, 4-6, 6-2): “Mi spiace aver vinto così, spero che Adrian si riprenda presto, lui ha giocato bene e mi ha messo in difficoltà“; queste le parole di Re Roger alla fine dell’incontro.

Ora sulla sua strada ci sarà un altro francese, quel Richard Gasquet (numero 56 del mondo), che anche lui con le sue 35 primavere, riesce ancora a battersi molto bene con qualunque avversario. Martedì ha sconfitto al primo turno il giapponese Yuichi Sugita con il risultato di 7,6, 4-6, 6-2, 6-1.

Sono venti i precedenti tra i due con Federer avanti nettamente per 18-2, con il transalpino capace di battere il suo avversario solamente in occasione del primo incrocio al Masters 1000 di Montecarlo (2005) e agli Internazionali d’Italia (2011), entrambe le volte sulla terra battuta e sempre 7-6 al terzo set. L’ultima sfida invece risale al 2019, quando al Masters 1000 di Madrid, ci fu il successo dell’elvetico in due set.

Dove vedere Federer-Gasquet in tv e streaming

Il match Federer-Gasquet, secondo turno del torneo di Wimbledon, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252),

Un’alta modalità per seguire l’incontro è tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’ abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis.

