Fognini-Delbonis, streaming e diretta tv Roland Garros: dove vedere 3° turno

Domani 4 giugno con orario ancora da definire, si disputerà il match Fognini-Delbonis, valevole per il terzo turno del Roland Garros: nei primi due incontri l’azzurro ha dimostrato un ottimo stato di forma, sconfiggendo sempre in tre set prima il transalpino Barrere e poi l’ungherese Fucsovics; l’argentino invece ha vinto all’esordio contro il moldavo Albot e poi al quinto set in rimonta lo spagnolo Andujar in un match dove ha dovuto sprecare tantissime energie.

Sulla carta il ligure parte favorito, anche se il sudamericano viene dai quarti di finale degli Internazionali d’Italia e la semifinale del torneo Atp di Belgrado e dunque dovrà fare molta attenzione anche se nei sette scontri diretti, Fabio è in vantaggio per 5-2 e l’ultimo incontro curiosamente si è disputato proprio qui a Parigi nel 2019 con vittoria al primo turno in quattro set (6-4, 3-6, 6-3, 6-3).

Chi avrà la meglio, nel terzo turno in programma domenica 6, sfiderà il vincente del match tra il norvegese Ruud e l’iberico Davidovich Fokina.

Dove vedere Fognini-Fucsovics in tv e streaming

Il match Fognini-Fucsovics sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro di Fognini sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.

Purtroppo non è prevista la diretta in chiaro, anche se alle ore 21 su Supertennis, al canale 224 di Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64), ci sarà il resoconto di giornata con highlights e interviste ai protagonisti.