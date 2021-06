Sinner-Nadal, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Roland Garros

Oggi pomeriggio non prima delle ore 16.30 al Philippe-Chatrier si disputerà il match Sinner-Nadal, valevole per il quarto turno del Roland Garros in corso di svolgimento a Parigi. Sarà un bel banco di prova per il tennista altoatesino che nei primi tre incontri ha sconfitto in serie il francese Herbert (annullando un match point), il connazionale Mager e lo svedese M.Ymer, dimostrando un’ottima condizione fisica e mentale con ancora qualche passaggio a vuoto, però dovuto soprattutto alla sua giovane età.

Lo spagnolo che qui in Francia ha vinto per ben tredici volte, ovviamente partirà con i favori del pronostico visto che oltretutto fin qui non ha ancora perso un set come spesso gli capita. Dopo aver vinto all’esordio contro l’australiano Popyrin, ci sono stati poi i successi contro il transalpino Gasquet e il britannico Norrie.

Sono due i precedenti tra l’italiano e lo spagnolo con quest’ultimo che ha avuto sempre la meglio: la prima volta in tre set nell’edizione scorsa del Roland Garros (quarti di finale), mentre la seconda, a maggio agli ultimi Internazionali d’Italia (7-5, 6-4). Il vincente, nei quarti in programma mercoledì 9, sfiderà uno tra l’argentino Schwartzman e il tedesco Struff.

SEGUI SINNER-NADAL SU SUPERNEWS

Dove vedere Sinner-Nadal in tv e streaming

Il match Sinner-Nadal sarà visibile su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste). L’incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport. L’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2.

Purtroppo non è prevista la diretta in chiaro, anche se alle ore 21 su Supertennis, sul canale 224 di Sky, ma solo per i possessori di un decoder My Sky o Sky Q Black e sul digitale terrestre (canale 64), ci sarà il resoconto di giornata con highlights e interviste ai protagonisti. Attiva il tuo abbonamento a 9.99€/mese.