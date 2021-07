Dove vedere Berrettini-Djokovic: streaming e diretta tv TV in chiaro? Finale Wimbledon

Domenica 11 luglio alle ore 15 al Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Berrettini-Djokovic, valevole per la finale maschile del torneo di Wimbledon.

Per il tennista romano (numero sette del seeding) sono state due settimane fantastiche coronate con la prima finale della carriera di uno Slam, senza dimenticare che è il primo italiano a conquistare l’ultimo atto del più famoso torneo del mondo; l’unico ad arrivarci vicino fu Nicola Pietrangeli, che nel 1960 arrivò in semifinale, persa al quinto set contro l’australiano Rod Lever.

Nei primi due turni ha sconfitto l’argentino Pella e l’olandese van de Zandschulp, per poi nei sedicesimi superare lo sloveno Bedene e vincere così il suo centesimo incontro in carriera. Grazie poi al successo sul bielorusso Ivaška approda per la prima volta ai quarti di finale, unico tennista italiano della storia a essersi spinto così avanti nelle prove del Grande Slam su tre superfici diverse; nei quarti vittoria sul canadese Auger-Aliassime (undicesimo incontro consecutivo vinto su erba, record per il tennis italiano), per poi battere in semifinale il polacco Hurkacz che nel turno precedente aveva fatto fuori Federer in tre set.

Il serbo Djokovic numero uno del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha vinto per cinque volte Wimbledon (2011-14-15-18-19) e dove vanta una striscia di venti vittorie consecutive sull’erba londinese. Anche in questa edizione è stato quasi perfetto perdendo solamente un set che poi è stato quello dell’esordio contro il britannico Draper, poi ha fatto percorso netto vincendo in serie e sempre in tre set contro il sudafricano Anderson, lo statunitense Kudla, il cileno Garin, l’ungherese Fucsovics e il canadese Shapovalov in semifinale, con quest’ultimo che è stato l’avversario che l’ha messo più in difficoltà.

Tra i due tennisti ci sono due precedenti vinti entrambi dal serbo: il primo risalente alle Atp Finals 2019 (6-2, 6-1 al Round Robin) e il secondo ai quarti di finale del Roland Garros 2020 (6-3, 6-2, 6-7, 7-5).

Dove vedere Berrettini-Djokovic in tv e streaming

La finale maschile di Wimbledon tra Berrettini-Djokovic, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Tennis (ch.205) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

L’incontro sarà introdotto da un approfondimento di trenta minuti (dalle ore 14.30) e poi seguito dalle immagini della premiazione finale con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra, che commenteranno l’esito della sfida tra l’azzurro e il serbo.

Un’alta modalità per seguire il match del Centre Court, sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non sarà disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis, che trasmetterà però il match in differita, a partire dalle ore 21.

Quarti di finale Roland Garros 2020, Berrettini-Djokovic: gli highlights