Federer-Sonego, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere 4° turno Wimbledon

Lunedì 5 luglio non prima delle ore 17.45 al Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, si disputerà il match Federer-Sonego, valevole per il quarto turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Il tennista torinese è riuscito ad arrivare per la prima volta negli ottavi di finale, confermando il suo grande momento di forma già visto nel torneo Atp 250 di Eastbourne dove aveva perso solamente in finale (7-6 al terzo set) contro l’australiano De Minaur; in questi primi tre turni, l’azzurro ha sconfitto il portoghese P. Sousa, il colombiano Galan (unico set perso) e l’australiano Duckworth.

Ora ovviamente l’asticella si alza, perchè l’avversario è di quelli da mettere i brividi, perchè il campione svizzero (sette volte vittorioso sull’erba londinese), anche arrivato ai quaranta, è sempre un ostacolo durissimo da battere e ci vorrà un Sonego stellare per riuscire ad avere la meglio.

Federer qui a Wimbledon aveva esordito contro il francese Mannarino, costretto a ritirarsi all’inizio del quinto set per un infortunio alla gamba, mentre nei successivi due turni ha avuto la meglio sull’altro transalpino Gasquet e il britannico Norrie che l’ha fatto sudare non poco.

Un solo precedente tra i due giocatori, risalente al primo turno del Roland Garros 2019 con successo dell’elvetico in tre set con il risultato di 6-2, 6-4, 6-4.

Dove vedere Federer-Sonego in tv e streaming

Il match Federer-Sonego, terzo quarto turno del torneo di Wimbledon, sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder) e Sky Sport Wimbledon 1 (ch.252), con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’alta modalità per seguire l’incontro e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV. Purtroppo non sarà disponibile né lo streaming gratis, né la diretta tv in chiaro sul canale Supertennis.

Roland Garros 2019, Federer-Sonego: gli highlights