Berrettini a Sportweek: “Ispirare i giovani è qualcosa che mi riempie di orgoglio”

Berrettini si racconta alle pagine di Sportweek. Il 25enne di Roma, finalista a Wimbledon, è l’attuale numero 8 al mondo nel ranking ATP. Nel corso del confronto con il giornalista ha detto come, nonostante l’infortunio che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi, ha tifato per gli azzurri e gioito per le loro imprese, come nel caso della vittoria nella staffetta 4×100. Su di lui, il pubblico italiano ripone enormi aspettative visto che da lunedi avranno inizio gli US Open, a cui Stefano parteciperà partendo dal tabellone principale.

Berrettini: “Tanti ragazzini mi seguono e questo non ha prezzo”

Il tennista romano ha spiegato come la sua notorietà, dopo la finale persa contro Djokovic in terra britannica, sia aumentata: “Molta più gente mi riconosce per strada, è vero. Tanti ragazzini mi seguono e questo non ha prezzo. Credo accada quando si riesce a trasmettere qualcosa che va oltre una pallina mandata al di là di una rete. Sapere di essere un esempio, ispirare i giovani è una delle cose che mi rendono più orgoglio“, ha commentato felice. In più ha anche specificato come avverte la pressione delle grandi occasioni: ” Le pressioni si sentono, ma va bene così. Vuol dire che ho fatto risultati importanti“. La nuova stella del tennis europeo, ha lavorato duramente per poter partecipare all’ultimo Slam del 2021 a New York. Sulla competizione ha affermato: “Il cemento è la superficie in cui c’è maggior lotta, sarà un torneo duro e io giocherò ancora un punto alla volta, ma non regalerò una singola palla”. E sulle Olimpiadi: “Non partecipare è stata sicuramente la delusione più importante della stagione. Era il mio sogno, da quando ero bambino”. Ha riconosciuto enormi meriti a Jacobs:”Ha fatto qualcosa di allucinante,non ci rendiamo ancora bene conto. Infine ha giurato di rifarsi a Parigi 2024: “Tornerò con un oro”, garantisce sicuro di sè.