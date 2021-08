Dove vedere Duckworth Sinner: diretta tv e streaming Master 1000 Toronto

Dove vedere Duckworth Sinner Master 1000 Toronto in tv. Dopo la vittoria dell’Atp 500 di Washington, Jannik Sinner vuole ancora sorprendere, questa volta in un torneo Atp 1000. Per passare agli ottavi di finale deve battere l’australiano James Duckworth che, per arrivare ad affrontare l’italiano ha battuto prima l’ucraino Marchenko 6-1 6-3, poi l’americano Fritz 7-6 6-3.

Quando si gioca Duckworth-Sinner, sedicesimo di finale Rogers Cup

La partita tra Duckworth-Sinner si disputerà mercoledì 11 agosto 2021 alle ore 17:00 (ore 11:00 locali) presso il campo 1. Le insidie che Sinner può riscontrare contro un giocatore come l’australiano sono la sua velocità di gioco. Sottorete e in risposta al primo servizio è pericoloso, forte delle sue tanti partite giocate in doppio, a differenza di Sinner. Inoltre il cemento è la superficie preferita da Duckworth. In ogni caso, l’avversario è alla portata di Sinner. L’unica grande difficoltà infatti è il servizio dell’italiano, non sempre eccelso in alcune occasioni.

Ecco dove vedere Duckworth Sinner Master 1000 Toronto in diretta tv e streaming

L’incontro tra Duckworth-Sinner sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis HD (canale 205). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione.