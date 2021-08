Dopo Nadal, un’altra stella del tennis salta gli US Open: si tratta di Serena Williams.

Serena Williams salterà gli US Open. Dopo Rafa Nadal, un’altra stella non scenderà in campo sul cemento di New York. In questa competizione la Williams attualmente n 22 della classifica WTA, ha vinto sei volte, la prima nel lontano 1999. Purtroppo quest’anno, a causa di un infortunio al ginocchio non potrà partecipare, per cercare di recuperare il più presto possibile.

Serena Williams: “Dopo un’attenta considerazione ho deciso di non partecipare…”

E’ la stessa tennista a dare l’annuncio del forfait attraverso un messaggio postato sui social network:”Dopo un’attenta considerazione e seguendo i consigli dei dottori e del mio team, ho deciso di non partecipare agli Us Open per permettere al mio fisico di recuperare dal problema al tendine del ginocchio”. L’atleta americana ha poi concluso la nota, affermando: “New York è una delle migliori città al mondo e uno dei miei posti preferiti in cui giocare: mi mancherà vedere i tifosi“. Quindi oltre a Nadal, Roger Federer e Dominic Thiem anche un’altra big rinuncia al torneo che tante gioie le ha dato in carriera. L’ultimo Slam vinto dalla Williams, sono stati gli Australian Open del 2017. Non gioca una partita ufficiale dal match del primo turno di Wimbledon disputato contro la Sasnovic, in cui dovette ritirarsi sul 3-3, a causa di un problema alla gamba destra.