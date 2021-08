Sinner-Isner: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Cincinnati

Oggi pomeriggio non prima delle ore 19.30, si disputerà il match Sinner-Isner, secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati (cemento, outdoor), in corso di svolgimento nella città dell’Ohio. All’esordio in tennista azzurro ha sconfitto l’argentino per per 6-2, 7-5, soffrendo un pò nel secondo set, mentre lo statunitense, dopo la finale ottenuta la scorsa settimana a Toronto, ha avuto la meglio sul britannico Norrie per 4-6, 7-6 (5), 6-4, dopo un incontro molto equilibrato, ma che ha visto il gigante della Carolina del Nord, spendere moltissime energie.

Sarà il primo confronto diretto tra i due giocatori che non si sono mai incontrati fin qui; chi avrà la meglio nel match odierno, negli ottavi di finale in programma domani, sfiderà l’istrionico francese Paire, che ieri ha vinto contro il canadese Shapolavov in tre set.

Dove vedere Sinner-Isner in tv e streaming

Il match di secondo del Masters 1000 Cincinnati tra Sinner-Isner, sarà visibile in diretta sul canale satellitare Sky e più precisamente sui canali Sky Sport Uno (ch. 201 e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

